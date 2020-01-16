中俄聲明八提美國 批抱守冷戰思維 白宮：試圖聯手反擊世界秩序 專家稱習此行如「走鋼索」

從習近平抵埠至離開，訪問期間俄方的一系列安排，可見這個因戰爭被西方孤立的國家，對中國領導人此行之重視。俄總理米舒斯京在會見習近平時說，他率俄政府「幾乎所有重要內閣成員」出席。當天的會場除米舒斯京外，還有七名俄副總理參加。第一天兩國領導人會見後已是深夜，俄總統普京送出門外，目送習近平上車後揮手告別。

另4次提日本 關切處理核污水

中國外交部昨凌晨發布中俄《關於深化新時代全面戰略協作伙伴關係的聯合聲明》全文，其中點名多個國家及組織，出現次數最多為美國及北約。聲明8次提及美國，包括雙方對美國、英國、澳洲建立「三邊安全伙伴關係」（AUKUS）的嚴重關切；對美國威脅別國並損害有關地區安全的生物軍事活動關切；敦促美國加快庫存化武銷毀；對美國加快全球反導體系建設表示關切；批評美國抱守冷戰思維，推行「印太戰略」等等。另有多處雖未直接提及美國，亦用「個別國家」代指。聲明亦4次提及美國盟友日本，對其處理福島核事故污水表示關切。關於烏克蘭問題則只有4次表述，內容與日前報道無異。

白宮：聲明看不出俄烏衝突結束迹象

該聯合聲明提到，雙方重申遵循2022年2月4日發表的中俄《關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》確定的原則和精神發展雙邊關係。後者是普京出席冬奧並訪華時簽署，當時已開始多次點名美國。而再之前，習近平於2015年、2019年訪俄時簽署的聯合聲明，並無點名美國。

專家指聲明實際上未達成實質東西

美國之音報道，對於中俄聯合聲明，白宮國安會發言人柯比（John Kirby）21日表示，習近平與普京看到了美國和北約平衡世界的影響力，並稱中俄聯盟為「權宜聯姻」，認為中俄關係愈來愈密切，是因為看見了彼此的用處，聯手對世界各地正遵守的秩序表達反擊，只因他們想改變遊戲規則。柯比還說，若中國想在俄烏衝突中發揮建設性作用，就應該向俄羅斯施壓，要求其從烏克蘭撤軍。但從中俄領導人之間的會談和聲明中，「看不到俄烏戰爭將很快結束迹象」。

國際軍事與外交專家、上海政法學院教授倪樂雄昨對本報表示，此訪如同中方的一次「走鋼索」，內外交困的俄國渴望獲得支持，不僅提前釋出消息，又用中方曾說過但已避提的「友誼無上限」來促成訪問。而就「去與不去」此前外界有很多討論，對於持續一年多的俄烏衝突及其對世界格局影響，中國若不幫俄，未來或要單槍匹馬面對西方；而幫俄，亦是站在大勢已弱一方，「相當於陪葬」。最好的姿態，便是「來吃頓飯、坐下聊聊」，就是去走一趟，實際上，聲明並未達成實質的東西。

兩國用「坦誠」形容會談

分析：證仍有分歧

倪指出，雙方用「坦誠」形容此次會談，這一字眼以往僅在中美就分歧進行對話時出現。「俄方希望能從中國這裏得到更多支援，但中國也有自己的問題需要解決和面對。」BBC引述英國皇家國際事務研究所（Chatham House）中國事務高級研究員于潔說，二人似乎在北京的和平計劃上沒能達成多少共識。她亦提到習近平形容兩人的會面「坦誠友好、富有成果」，意味着莫斯科與北京之間仍有某些分歧。

中國近日已展現作為俄烏衝突和平調解人姿態。在本月早些時候幫助伊朗與沙特恢復正式外交關係後，中國希望在國際調停方面做出更大成績。倪樂雄形容，做調解人是「有棗沒棗，打一竿子」，即不管成功與否，重點在於向外界（尤其是美國）展示「看，起碼我還可以和他們說上話！」法新社亦引述華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）基辛格中美關係研究所主任戴博（Robert Daly）說，習近平「希望被視為和事佬並受到各界重視」。

明報記者

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