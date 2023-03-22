藍營立委：台洪斷交 或蔡外訪之際

中央社報道，台立法院院會昨邀請行政院長陳建仁率各部會首長做施政總質詢。吳斯懷質詢時稱，一名洪國前任部長級官員好友，4天前告訴他「斷交斷定了」，且或將在蔡英文出訪時斷交。外長吳釗燮回覆，外交部就此事件「正在努力中」，又強調巴拉圭與台灣關係穩定。此前，巴拉圭被點名是下一個外交轉向的台邦交國。台外交部昨亦表示，洪國至今未向台遞交任何有關中止外交關係的正式官方文書。

陳建仁：不可金錢外交與京競爭

洪國總統希奥瑪拉14日宣稱尋求與北京建立正式關係，理由是台經援不足以填補洪國現實所需。吳釗燮昨表示，倘友邦索款是不該付的，而他為維持邦交去付，自己「對不起天地與人民」。陳建仁則指出，北京不遺餘力想要拉攏台灣友邦，不能用金錢外交方式跟對方競爭。

美國總統拜登的美洲事務特別顧問多德（Chris Dodd）近日訪洪都拉斯，外界分析是為台穩固邦交。路透社昨指，洪都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）20日在與美國官員會面後說，美國政府表示會「尊重」洪都拉斯與北京建立正式外交關係的決定。