蔡英文訪兩友邦 宣布過境紐約洛杉磯 料晤麥卡錫 北京「堅決反對 嚴正交涉」

中央社報道，總統府發言人林聿禪在昨日的記者會宣布，蔡英文此行將於29日啟程，同日抵達美國紐約過境，再依序前往危地馬拉及伯利兹兩友邦交流訪問，返程時於美國加州南部的洛杉磯過境，並於4月7日回到台灣。蔡英文期許這次出訪能達成「民主深化」、「共榮發展」兩大目標。

29日啟程 訪危地馬拉伯利兹

對於總統府記者會罕見直接公布過境美國紐約與洛杉磯兩個城市，台灣外交部次長俞大㵢表示，總統出訪，過境美國行之有年，過境美國的細節，會在相關程序完備、規劃妥當後向各界說明。

《金融時報》報道，蔡30日將在紐約美智庫舉辦的活動中發表演說，並獲頒該智庫的「全球領導力獎」。回程過境加州期間將與麥卡錫會晤，並在加州的列根圖書館發表演講。

北京對蔡英文出訪計劃表達「嚴正關切」。外交部發言人汪文斌昨說，堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對「台灣當局領導人」以任何理由「竄美」，堅決反對美方違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸，中方已就此向美方提出嚴正交涉。

美官員：蔡任後六度抵美 非新鮮事

美國高階官員表示，台灣每位總統都曾過境美國，蔡英文自2016年上任以來，已六度過境美國，也曾會晤國會議員；這次過境不應被當作加強台灣海峽周圍任何激進活動的藉口。該官員說，華府已與北京當局溝通，「從我們的角度來看，這不是什麼新鮮事」。

德教研部長訪台 商半導體合作

另外，德國教育和研究部長施塔克瓦青格昨日率團訪台，是26年來首名訪台的德國部長級官員。施塔克瓦青格將在台逗留兩天，聚焦半導體、綠色氫能、電池和華語教學合作。一行10人將會晤台灣科技委主委吳政忠、教育部長潘文忠、數位部長唐鳳，但不會見蔡英文。