防長遭美制裁 華府指不礙中美軍事交流

美：不會豁免李尚福制裁

美國國務院發言人稱，「根據《通過制裁反擊美國對手法案》（CAATSA）的制裁，並不一定禁止受制裁者與美國政府官員會面」。

當被問及現有制裁是否會禁止李尚福前往美國舉行正式會議時，該名發言人說，「根據美國法律，簽證記錄是保密的。因此，我們不能討論個別簽證案件的細節」。

美國國務院發言人又稱，儘管受到制裁，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）「仍能夠與李將軍進行美國政府的公務」。

2018年，美國對時任中央軍委裝備發展部部長李尚福實施了制裁。據美國國務院稱，制裁與中國在2017年向俄羅斯購買10架蘇35戰機，以及在2018年購買了S400地對空導彈系統設備有關。

去年11月，在柬埔寨出席第九屆東盟防長擴大會議期間，時任國防部長魏鳳和應約與美國國防部長奧斯汀舉行會談。此後，中美尚未舉行過國防部長層級的軍事對話。

學者：防長會晤多第三國舉行 制裁難限制

喬治城大學（Georgetown University）亞洲研究教授韋德寧（Dennis Wilder）說，美中防長最近大多數會晤都是在第三國進行，在這種情况下，即使李尚福受到制裁，也沒有理由不舉行會議，因為在第三國舉行會議使得這些制裁已經沒有任何意義了。

「美國之音」報道亦指出，對於北京來說，美國解除對李尚福的制裁，可能被視為恢復兩國國防部長軍事對話的關鍵一步。