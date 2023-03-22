習普聯合聲明 和談解決烏危機 普京：支持中企取代離俄企業 習邀訪華

俄羅斯衛星通訊社報道，普京周二在克里姆林宮為習近平舉行歡迎儀式，當晚進行正式會晤，結束後舉行小範圍和擴大範圍會談，隨後兩人簽署中俄兩國《關於深化新時代全面戰略協作伙伴關係的聯合聲明》、中俄元首《關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》。

在前一份聯合聲明中，就烏克蘭問題，雙方認為，聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重；俄方重申致力於盡快重啟和談，中方對此表示讚賞；俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏危機發揮積極作用，歡迎《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件中闡述的建設性主張；雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。普京還警告，如果西方開始使用含核部件的武器，俄羅斯將被迫做出反應。

習近平在大範圍會談中指出，中俄兩國政治互信、利益交融、民心相通不斷深化，雙方合作領域不斷擴大，共識進一步加強，合作早期收穫已顯現，更多合作正全面推進；雙方要加強溝通，密切協作，推動兩國務實合作得到新的更大發展。

「中俄關係達歷史最高水平」

普京提及俄企有能力滿足中國日益增長的能源需求，準備增加對中國的不間斷石油供應，液化天然氣供應也將增加。他並稱，俄願支持中國企業，取代離開俄羅斯的企業。俄中可成為人工智能和信息發展領域的世界領導者，另外也應進一步鼓勵俄中以本國貨幣相互結算。兩國元首也確認，中俄關係達到歷史最高水平。

而在習抵達莫斯科的首天（20日），兩人已進行了歷時4小時的非正式會談。據新華社報道，習近平強調，作為最大鄰國和全面戰略協作伙伴，中俄關係在各自外交全局和對外政策中，都佔據優先地位；並稱「把中俄關係鞏固好、發展好，是中方基於自身根本利益和世界發展大勢作出的戰略抉擇」，中方同俄方加強戰略協作的大方向堅定不移。

在央視新聞聯播的報道中，畫面播出了普京傾聽過程中不時點頭回應的鏡頭。在習離開時，普京親自到門口送行。

習連線澤連斯基否 外交部：同各方保持溝通

此前美媒報道，習近平接下來可能以線上方式，與烏克蘭總統澤連斯基進行俄烏衝突後首次對談。中國外交部發言人汪文斌昨被問到有關問題時，僅表示中方在烏克蘭問題上的立場是一貫明確的，同各方保持溝通。

會俄總理 習盼政府定期會晤擴合作

昨日較早前，習近平前往聯邦政府大樓，會見了俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin），習表示願同俄方通過兩國政府總理定期會晤等機制化交往渠道，推動實現兩國合作新目標。習還邀請普京在今年訪華，也邀請米舒斯京盡快訪問中國，米舒斯京表示接受習的邀請。

另據法新社報道，習近平也已為預定5月舉行的「中國＋中亞五國」元首會議發出邀請。

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