馬英九訪陸：客隨主便 國台辦稱呼先生

馬：讓青年重新對話 降緊張情勢

綜合「聯合新聞網」等台媒報道，蕭旭岑昨在記者會上宣布，馬英九將於下周一（27日）至4月7日訪問大陸參訪並交流（見表）。蕭旭岑轉述馬英九稱，兩岸近年來中斷交流，如果能讓年輕人重新對話，可以降低目前的緊張情勢。「買再多武器都不如兩岸年輕人認識彼此，這是解決兩岸敵意上升、人民對立的解方。」

外界關注馬英九此行將會與誰會面。蕭旭岑表示，此行不會前往北京，也沒安排與中共總書記習近平進行「馬習二會」。她稱，馬英九即將滿73歲，是台灣高層政治人物中唯一一名從來沒有去過大陸的。此次行程農曆年前就已經規劃，單純是祭祖和交流，大陸方面以「馬英九先生」尊稱。

《聯合報》引述北京消息人士指出，中共中央對台工作領導小組副組長、全國政協主席王滬寧可能在上海與馬英九會面，大陸國台辦主任宋濤則預計在南京與馬會面；並指按上次國民黨副主席夏立言訪陸模式，馬此次到訪的各省市，當地一把手都將出面會見並宴請。

台媒料晤王滬寧 台府：尊重祭祖

國台辦發言人馬曉光昨表示，慎終追遠是中國人的傳統，清明節祭拜祖先是兩岸民眾共同的習俗。兩岸青年加強交流交往，能夠為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力。「我們願意為馬英九先生來訪提供必要協助。」

台灣總統府則表示，已收到馬英九的出訪申報，尊重其祭祖規劃。希望他此行能向大陸及世界展現符合台灣利益、與民眾情感作為，以及台灣民主自由價值與兩岸交流對等尊嚴立場。