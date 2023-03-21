分析：此行未必旨在俄烏 而是塑造華國際地位

在例行記者會上，外交部新聞發言人汪文斌表示，中俄雙方將在不結盟、不對抗、不針對第三方原則基礎上，踐行真正的多邊主義，為世界發展進步作出貢獻。

美國《華盛頓郵報》指出，習此時訪俄，為普京提供巨大士氣提振作用。報道認為，這亦顯示中方已選擇與俄羅斯和伊朗一道，對抗英美和北約。

英國廣播公司（BBC）報道，諾貝爾和平獎得主、俄羅斯獨立報章《新報》總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）說，普京不再信任西方，並正構建自己的陣營，與中國組成共同堡壘，以至印度、拉美和非洲部分國家一起組成反西方世界，而在這陣營中，俄羅斯極度依賴北京。

德國萊比錫大學中國分析員基加達耶夫（Aleksei Chigadayev）則認為，此訪是習近平向國際社會展示其全球角色多於關注俄烏戰事。他說：「這是向全球展示：『我們（中國）能夠在國際衝突中斡旋，而我們也是可靠的伙伴。』」他又說，今次行程是向中亞、中東和非洲地區展示中國較美國提供更可行的支持來源。

明報記者