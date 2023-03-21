習抵俄：為兩國關係注入新動力 雙方將討論「和平方案」 普京稱仔細研究

「我們甚至有點羨慕中國」

此次是習近平連任國家主席、展開第三個任期後首次外訪，亦是他第九次以國家主席的身分訪俄。習昨日抵埗後，與普京一對一會談，以及非正式晚宴。據俄羅斯衛星通訊社報道，會面期間，普京祝賀習再次連任，讚揚他過去10年的工作得到讚賞，中國在近年發展取得巨大飛躍，引起全世界的興趣，「我們甚至有點羨慕中國」。

普京稱，俄羅斯同中國有很多共同的任務和目標，中國在大多數國際問題上採取公平和權衡的立場。俄羅斯仔細閱讀了中國有關政治解決烏克蘭問題的12點立場文件，他尊重有關文件，「我方（俄方）對談判向來持開放態度。我們一定會討論所有這些問題」。

而習近平則稱普京為「親愛的朋友」，強調中俄應有密切合作，又指俄羅斯在普京領導下，在國家繁榮上取得重大成功，相信俄羅斯人民在明年大選，會繼續支持普京。

將簽戰略協作經濟合作聯合聲明

針對習近平此行，克宮指出，雙方將討論北京提出有關解決烏克蘭衝突的方案。而普京會就俄方立場，向中方作出詳細澄清解說。此外，兩國將簽署兩份聯合聲明，分別是《關於加深新時代全面戰略協作伙伴關係的聯合聲明》，以及《關於2030年前中俄經濟合作關鍵方向發展計劃的聲明》。

較早前，習乘坐的專機在當地時間中午12點59分左右，降落在首都莫斯科伏努科沃國際機場。俄方為習舉行迎賓儀式，俄羅斯副總理切爾內申科等人，在機場迎接。

習在機場講話時，表示10年來，中俄堅持在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，鞏固和發展雙邊關係，「樹立了新型大國關係典範」。雙方政治互信不斷深化，務實合作持續擴大。期待同普京就雙邊關係及共同關心問題，深入交換意見，為中俄新時代全面戰略協作伙伴關係健康穩定發展「注入新動力」。

此次習近平下榻位於在莫斯科西北部的一家五星級酒店，毗鄰一個傳統的中國景觀公園。在酒店門口，數十名群眾手舉俄中國旗，以及寫有「熱烈歡迎習近平主席訪問俄羅斯」的紅色標語牌。

在出訪前，習近平昨在《俄羅斯報》和俄新社網站發表署名文章，提到訪俄「是一次友誼之旅、合作之旅、和平之旅」。提及烏克蘭危機時，指中方支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力；相信只要各方堅持平等、理性、務實對話協商，就一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑。

而同日普京亦在《人民日報》刊登文章，表示俄方對即將舉行的會談寄予厚望，又形容十年來，俄中兩國關係進展「令人驚嘆，達到了有史以來最高水平，並繼續鞏固旺盛」。從品質角度來看，這種關係「超越冷戰時期的軍事政治聯盟，也沒有領導者和追隨者，沒有任何界限或禁區」。

（綜合報道）

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