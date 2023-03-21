中非金礦9中國人受襲亡 華使館籲國人即撤離 外交部提交涉

習促嚴懲兇手 暫無組織認責

俄羅斯衛星通訊社報道，遇襲金礦位於中非共和國南部班巴里市附近，案發於19日清晨5時左右，武裝分子襲擊才啟動幾天由中國經營的中國礦業公司（Gold Cost Group）金礦，槍手制服警衛，先是放火燒毁機器和建築物，後再向工人開火。當局其後證實死傷者均是中國人，受害者的遺體被帶到中非首都班吉。

中非地方當局表示，他們正在追捕襲擊者。當地一個名叫巴坦格的居民則表示，政府很難證明有能力保護中非人和居住在中非的外國人。

近喀麥隆邊境 3中國人近日被綁架

中非的許多礦場都是由中國人經營，但安全挑戰一直很大。2020年，當地居民聯合反對中國經營一座礦山，造成兩名中國公民死亡。2018年，一名當地負責人在陪同中國礦場人員前往地盤時因船發生事故而喪生，3名中國公民被當地人因怒殺害。幾天前，在中非西部靠近喀麥隆邊境的一個地方，3名中國公民被綁架，這迫使中非總統圖瓦德拉計劃前往中國，安撫投資者。

暫時無組織承認責任，不過支持現任中非政府的一個叫做班格的人說，對中國商人的攻擊是難以形容的懦弱行為，當地反政府武裝「愛國者變革聯盟」不僅減緩了國家的經濟勢頭，而且正在攻擊發展的基礎，這是不可接受的。

「美國之音」則引述「愛國者追求改革同盟」發言人否認指控，又指來自俄羅斯瓦格納集團的僱傭兵策劃今次襲擊，目的是威嚇當地的中國人。

中國駐中非大使館在案發後鄭重提醒，如無必要，勿前往中非首都班吉以外地區。尚在該地區的公民立即向使館報備和撤離。中國外交部發布消息稱，國家主席習近平對此高度重視並作出重要指示，要求全力救治傷員，及時做好善後，依法嚴懲兇手，確保中國公民安全。外交部已第一時間啟動領事保護應急機制，24小時值守，向中非駐華使館提出交涉。