綿竹警示大會即場抓人 紀委：看誰還敢以身試法

據官方微信公眾號「清廉德陽」引述綿竹市紀委監委相關負責人表示，近年來，綿竹市展開衛健、人社、交通等重點行業領域系統治理，持續做深做實案件查辦「後半篇文章」，進一步從領域治理向全域治理拓展，做到一個領域一個領域治理，一個行業一個行業規範，推動全市政治生態更加清朗。

3月7日，綿竹市交通運輸局召開「敦促主動說清問題」警示教育大會，會上，該市紀委監委工作人員宣讀，「韓××涉嫌受賄犯罪，移送市人民檢察院依法審查、提起公訴……」，隨即把他扣上手銬，在會議中途帶離大會現場。

官媒並未披露被檢方帶走韓姓人員的其他信息，現場畫面亦對其面部做了模糊處理。在韓被帶走後，該市紀委監委官員向交通系統發出主動說清問題「敦促令」，要求「全市交通系統要結合韓××案例認真查找問題，有違紀違法行為並主動說清問題的，紀檢監察機關將依紀依法從寬處理。對拒不交代問題，對組織不忠誠不老實的，一經查實將從嚴處理」。該官員還限定有問題人員在3月17日中午前主動投案和說明問題，警告「相關人員把握住機會」。

與會者：親見被抓 警示教育直擊心靈

有參會人員表示，此次警示教育大會最受觸動和警醒，「親眼看到坐在自己身邊的人被直接帶走，發人深省、令人深思，這樣的警示教育直擊心靈」。該市紀委監委工作人員則聲言：「看誰還敢以身試法。」

「清廉德陽」指出，自展開重點領域突出問題集中整治，綿竹市紀委監委共查處問題189個，立案86宗，黨紀政務處分79人，組織處理113人，其中留置6人，移送司法7人，追回資金人民幣2528.8萬餘元。