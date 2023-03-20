中共促大興調研：報喜又報憂

新華社報道，方案表示，世界百年未有之大變局加速演進，不確定、難預料因素增多，國內改革發展穩定面臨不少深層次矛盾躲不開、繞不過，各種風險挑戰、困難問題比以往更加嚴峻複雜，迫切需要通過調查研究把握事物的本質和規律，找到破解難題的辦法和路徑。

方案明確了12個方面的調研內容，包括貫徹落實黨中央決策部署和習近平總書記對本地區本部門本領域工作重要指示批示精神的主要情况和重點問題。貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展中的重大問題等。方案明確了在全黨大興調查研究的6步驟：提高認識，制定方案，開展調研，深化研究，解決問題，督查回訪。

毛時代曾號召

「大興調查研究之風」

全國兩會落幕後，已有中央部委及地方在貫徹落實中共二十大精神和全國兩會精神時，要求必須大興調查研究之風。

翻查資料，1960年代初，在中國國民經濟遭受嚴重困難時，當時的領導人毛澤東曾3次號召全黨大興調查研究之風。1961年1月上旬，在中共八屆九中全會結束當天，毛澤東率先向全黨發出「大興調查研究之風」的號召。