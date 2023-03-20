路透：華府施外交壓力 試阻洪國與京建交

近日，美國總統拜登的美洲事務特別顧問多德，正出訪洪都拉斯及巴拿馬。訪問洪都拉斯期間，會與當地官員及私營機構代表會面。路透社引述消息報道，洪都拉斯總統希奥瑪拉本月14日在Twitter宣布計劃與北京建交後，華盛頓向洪都拉斯政府施加了外交壓力。

美官員：宣布建交或為談判策略

來自美國和幾個中美洲國家的官員和前官員表示，希奥瑪拉的臨時宣布，與之前將外交關係從台北轉向北京的拉美國家的做法形成對比，其他拉美國家過去外交轉向時，一公開宣布就大勢已定。一名美國官員表示，確實不知道這（希奥瑪拉與北京建交）將是幾天、幾周或是幾個月的事情，「也不確定這是否一種談判策略，但我們將繼續提出我們的理由」。

報道又指，雖然美國和台灣官員，都知道希奥瑪拉競選總統時，期望與北京建交的立場，但宣布的時機令美台措手不及。

台官員：尼國宣斷交即拒見 洪國大使仍會面

兩名台灣外交人士則指出另一個不同尋常的轉捩點。2021年，尼加拉瓜宣布與台灣斷交時，拒絕了與台灣官員見面的邀請。而希奥瑪拉宣布擬與中國建交後，洪都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）在15日曾與台灣外交部官員會面。

目前仍不清楚雙方會面的結果如何，據台外交部發言人劉永健轉述，台外交部次長俞大㵢表達了台方嚴正立場，並重申台灣願意幫助洪都拉斯發展建設，還呼籲洪都拉斯謹慎審酌，不要落入北京的「圈套」，做出損害台灣與洪都拉斯多年友誼的「錯誤決定」。

如果洪都拉斯與北京落實建立外交關係，台灣將只剩下包括危地馬拉與伯利茲在內的13個邦交國。