北大辦疫後最大招聘會 地方政府進京攬才 京碩博畢業生首超本科生 整體求職預期降低

綜合報道

近400企業 料聘5.5萬人

隨着疫情政策調整，全國各院校陸續舉辦畢業生就業雙選會。在上周六（18日），北京大學舉行2023屆畢業生春季就業洽談會，現場有388個用人單位，招聘崗位1.5萬個，計劃招聘總人數5.5萬，是近年來北大舉辦的規模最大的一場雙選會。

參加雙選會的用人單位，不少來自國防軍工、高新技術、信息軟件傳輸等重點行業。「澎湃新聞」指出，現場許多用人單位出價可觀，不少本科學歷年薪15萬元以上，碩士學歷年薪20萬左右，博士學歷年薪30萬。上海存志高級中學招聘教師，年薪稅前40至60萬元，其中基本年薪不低於30萬。

住房補貼40萬 供隨遷配偶工作

另外，湖北黃石市委組織部、江蘇鹽城市響水縣委組織部也在現場。據黃石市委組織部的工作人員指出，該市首次通過市委組織部到高校招才，計劃招聘30人，碩士及以上學歷北大畢業生可免筆試，直接面試。單位提供安家費補貼和學位津貼，並解決隨遷配偶工作問題。鹽城市響水縣委組織部則掛出了「最高30萬年薪+40萬房補」的展牌。工作人員表示，此次主要是為事業單位和國企招才而來，全縣計劃招100多人。

根據3月初人社部數據，2023屆高校畢業生人數將達到1158萬，較去年增82萬人，再創新高。今年北京市大專院校畢業生初步估計有28.5萬人，且出現一個新變化，碩、博士畢業生人數第一次超越大學本科生。

北京高校大學生就業創業指導中心副主任蘇秀麗表示，2020年到2022年，畢業生出國比例明顯下降，留學生回國就業人數增加，加上部分往屆畢業的未就業人員，今年畢業季的就業形勢仍嚴峻。儘管各行各業都在復工復產，「但政策的調整、經濟的復蘇和崗位供給的提升，不是絕對同步的」。

多求穩心態 致「慢就業」

她指出，畢業生整體求職預期有所降低，對薪酬、單位性質等方面要求都在下降。「疫情這幾年給很多人帶來一種職業的不安全感。」其次，更多畢業生希望透過穩定工作，帶給自己安全感、可靠性，考公（務員）、考編（制）意願強烈，求穩心態突出，這種心態導致「慢就業」現象。

疫後經濟下行，就業形勢嚴峻，近日內地年輕人盛行自比魯迅筆下窮酸潦倒又放不下讀書人身段的孔乙己，透過自嘲表達對現狀不滿。央視網日前發表評論，呼籲正視「孔乙己文學」背後的焦慮。新任國務院總理李强在今年兩會記者會上，則強調解決就業問題的根本是要靠發展經濟。

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