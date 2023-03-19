疫後開放公眾賞櫻 昨設援鄂醫護專場 1.6萬人赴武大櫻花之約

醫護回武漢賞花 念「並肩作戰日子」

武漢大學新聞網報道，昨到武大賞櫻的醫護及家屬，來自黑龍江、遼寧、新疆、重慶、福建、貴州、江西、山東、四川、河南等地，也有武漢本地醫護，以及火神山醫院、雷神山醫院建設者代表。武大在櫻花環繞的校園，佈置拱門、紅地氈星光大道、簽名牆，以及舞台。

歡迎儀式上，校長張平文表示，今年是武漢大學130周年校慶，也是學校承諾為醫護人員開設免預約賞櫻通道的第三年；學校以最高禮遇設置賞櫻專場，以最好的服務表達武大師生對醫護人員最真摯、最濃厚的感恩之情。

廣西貴港市第二人民醫院的蒙秋坤是三年來，首次回武漢賞花，「心情非常激動」，他說，前日到武漢後便立即去當年工作和住宿的地方走了一遍，「特別懷念和大家一起並肩作戰的日子」，蒙秋坤在簽名牆上，幫未能到場的4名同事寫下名字。

學生稱賞櫻期「櫻花劫」 校方限額公眾預約

湖北武漢是第一個大規模爆發新冠疫情的城市，2020年1月23日至4月8日「封城」抗疫。其間，武漢大學3月8日發公開信，邀請全體援鄂醫療隊員及家人，日後一起到武大賞櫻，承諾2021年至2023年連續3年為抗疫醫護人員開設賞櫻綠色通道。

每年武漢大學櫻花盛放期，一向是華中旅遊界盛事，也是校友返校高潮期。早年賞櫻活動也給學生帶來不便，校道遊人如織，他們闖入學生飯堂就餐、進入教學樓參觀，搖晃櫻花製造「花雨」，高峰期一天進出超10萬遊客，賞櫻期人數逾百萬，武大每天要處理60噸垃圾，學生把每年賞櫻期稱為「櫻花劫」。

武大2012年開始收取每人10元（人民幣，下同）賞櫻門票，次年漲一倍，引起門票收入去向爭議。武大2016年取消賞櫻門票，改為網絡預約、免費入校。

武漢大學日前通告2023年賞櫻開放安排，公眾入校賞櫻須實名免費預約，3月15至3月27日，平日每天限額1.5萬人，周末每天預約限額3萬人，不接受任何形式的社會團體預約。