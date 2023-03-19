政協章程修改 增堅持黨全面領導

「四個意識」是指政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識；「四個自信」是中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信；「兩個維護」是堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

民主黨派「接受共產黨領導」「好參謀」

全國政協辦公廳負責人解釋，堅持中國共產黨的全面領導是政協必須恪守的根本政治原則；充實「兩個維護」等相關內容，反映了參加人民政協的各黨派團體、各族各界人士的共同意願，進一步打牢共同思想政治基礎。

章程總綱在形容各民主黨派時，也增寫「是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨，是中國共產黨的好參謀、好幫手、好同事」。

涉港部分增「落實愛國者治港」

章程修正案當中提到的涉港部分，包括章程第一章「工作總則」第十三條第二款中，「全面準確」後增加「堅定不移」；「嚴格依照憲法和基本法辦事」後增加「落實『愛國者治港』、『愛國者治澳』原則」。

這一款相應修改為：「全面準確、堅定不移貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，落實『愛國者治港』、『愛國者治澳』原則，加強同香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞的聯繫和團結，鼓勵他們為保持香港、澳門長期繁榮穩定，為建設祖國和統一祖國作出貢獻。」

（新華社）