捷議長150人訪團料周六抵台 將晤蔡英文

捷官員：不排除與台軍事合作

亞當莫娃率官員和學術機構代表搭乘政府專機先訪問韓國，預計25日抵達台灣計停留5天，她除了會見總統蔡英文、外交部長吳釗燮，亦會到立法院演說。捷克官員表示，包括100名企業界人士在內，這次全團人數達150人，是捷克有史以來規模最大的訪台團，也是捷克官員第一次搭政府專機訪台。官員強調，捷克打算與台灣展開全方位關係，「如果有軍事上的合作機會也不排除」。

亞當莫娃對台灣行充滿期待，她說，此行目標主要是促成捷克企業界和學術機構與台灣交流，並期盼與台灣的半導體業合作。針對北京要求取消台灣行，亞當莫娃回應說，「捷克是民主國家，有自己的外交政策，沒人可以告訴我們該怎麼做」。

德教育部長21日訪台 聚焦晶片綠色合作

台歐關係近期趨向密切，德國聯邦政府教育和研究部長貝蒂娜‧施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）預計21日訪台兩天，聚焦半導體和綠色氫能的合作，將是26年來首名訪台的德國部長級官員。德國外交部一名官員指出，在沒有跨越正式承認門檻的情况下，德國與台灣維持緊密又良好的關係。

比利時首台灣華語文學習中心揭牌

而在比利時，第一所台灣華語文學習中心17日在布魯塞爾揭牌。比利時3年前發生中國「孔子學院」間諜爭議後，為台灣推展文化影響力帶來更多機會。