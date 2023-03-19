習普會商軍事能源合作 俄防長與會

烏沙科夫還說， 普京與習近平在會晤期間亦將談及兩國合作的主要議題，包括能源合作。「雙方將詳細討論能源合作問題，俄方大型企業代表將與中方討論眾多項目，包括國宴期間的受邀代表也將討論合作議題。」此外，會談議題也會包括烏克蘭衝突問題。

中方未公布習隨行官員名單，但若按對等原則，新任防長李尚福或陪同訪俄。

將互贈禮品 不貴重但具象徵意義

根據日程，習近平抵達莫斯科當天（20日）下午，將單獨會晤普京，共晉「非正式晚餐」，次日正式會談，會後發表聲明。雙方將簽署兩份重要聯合文件，一是關於兩國關係進入「新時代」的宣言，另一份是講述發展俄中目前至2030年的經濟合作計劃。會晤期間，習普將互贈禮品，克里姆林宮稱禮品並不貴重，但具有象徵意義。

俄羅斯亞洲工業家與企業家聯盟主席維塔利‧曼克維奇表示，習近平連任後立即訪俄，對俄羅斯企業來說是一個積極信號，意味兩國所有戰略協議有效，伙伴關係經受住了外部壓力的考驗。過去一年來，隨着西方不斷加大制裁，中國作為俄羅斯貿易伙伴的作用大幅增加，因此有必要加強合作協調。

中國人民大學重陽金融研究院客座研究員賈明表示，習近平即將訪問俄羅斯吸引了全世界的關注，這次訪問肯定會促進雙邊關係的進一步發展。