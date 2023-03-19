台時評人：朱立倫挫威望 侯友宜勢出征

林庭瑤認為此事件後，朱立倫黨內威望受到重挫，「更加確定侯友宜將代表國民黨出征」，亦指朱、侯二人心結更深，籲侯向黨中央「開槍」同時，也應思考到過去習慣於「不沾鍋」的負面效果，即侯一再與國民黨保持安全距離，卻迫使國民黨更仰賴其擔任藍營共主，形成一種詭異共生關係，今次侯除了繼續「侯侯做代誌」（好好做事情），也該思索掀起茶壺內的風暴後，當如何勇於「侯侯擔責任」。

中廣董事長趙少康也向本報指出，選策會事件對朱立倫威望影響很大，所幸其反應快速。趙呼籲，朱接下來執掌新機制，一定要孚眾望，「必須真的完全沒有私心」，「要真誠，不要老是讓人懷疑他心裏到底打算做什麼」，以重新贏民心。對於侯友宜，趙也寄語前者對國民黨黨務要積極參與，「防止兩面討好卻兩面落空」，對國際及兩岸問題亦要有看法、對策。

台學者：向黑金宣戰可找回支持力量

台灣國際戰略學會理事長王崑義對本報表示，黑金體制由來已久，威權體制時期該黨曾以地方派系相互制衡，控制地方政權，到威權解體後，便以黑金體制替代地方派系。國民黨歷任主席均無法斬斷黑金，朱立倫屬弱勢主席，更是如此。王指出，地方派系並非不可用，其實地方選舉仍靠地方力量支撐，問題在台人討厭黑道和金權介入地方，國民黨若分清正派地方勢力和黑金，主動去除黑金力量，向黑金宣戰，反而更能找回支持者的力量。王建議，國民黨當下「起死回生法」，即需「趕快確定總統提名人選」，鼓勵世代交替，讓人看到其革新力度，也讓藍營年輕人能看到希望。

明報記者 王聖辰