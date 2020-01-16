2024立委啟戰 國民黨選策會出爐即結束 兩成員曾服刑掀黨內不滿 侯友宜：黑金不能復辟

協調選戰 召集人：外界放大扭曲

綜合台灣傳媒報道，黃健庭昨在國民黨中央黨部解釋，選策會機制是臨時編組，旨在協助原有黨內機制，包括舉薦人才和協調資源。今次選策會成員均延續去年九合一地方大選的選策會，考量到高雄、台南選戰艱困，才邀台南市議會前議長李全教、國民黨前立委黃昭順及立院黨團總召曾銘宗等人。惟選策會功能被外界「放大扭曲誤解，造成不必要困擾」，決定終止運作。

國民黨中常會15日通過成立2024立委選舉「選策會」，由黃健庭擔任召集人，10名成員包括台北前縣長周錫瑋、新竹前縣長邱鏡淳、高雄前議長莊啟旺、立委傅崐萁、桃園黨部主委黃敏恭、苗栗前縣長劉政鴻、李全教、曾銘宗、黃昭順。其中，由於找來曾因炒股入獄的「花蓮王」傅崑萁，和因行賄罪服刑的李全教負責提名作業，引發黨內不滿，憂慮黑金政治。

朱立倫曾稱調整名單 「都是我的錯」

對此，台北市議員鍾沛君15日宣布辭去國民黨文傳會副主委以示不滿。捲入風波的李全教之後表達辭意。朱立倫前天回應時一度表示，國民黨已聽到外界意見，將對名單調整，稱「所有的錯，都是我的錯」。

侯友宜16日在facebook發文，指拒絕黑金在任何政黨出現，斥黑金不能復辟，「人民不會接受黑金以任何形式再現」。侯友宜隨後致電朱立倫溝通事件。他昨再被問及對事件進展看法時，低調稱「大家共同努力，往好的方向走吧」。主張廢除選策會的趙少康昨指，選策會成了被民進黨打的沙包，質疑該機制已變成「黑金小組」，如不撤銷民進黨會把朱立倫說成是「黑金頭頭」。

在巨大爭議下，國民黨回歸原有提名機制，即由黨內幕僚機構做出候選人提名建議，送交中央提名委員會通過，最快將於3月22日成立中央提名委員會，由朱立倫召集，將邀請縣市長在內的意見領袖。中央社昨引述黨內人士表示，委員會將邀請侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、前高雄市長韓國瑜等人加入。《太報》引述消息指，今次委員會必定會邀侯友宜加入。

綠營諷淪「選廁會」

民進黨昨指出，國民黨停運選策會，只是企圖用假動作掩飾「黑金復辟」真相，指朱立倫應為自己的失敗決策與領導道歉。民進黨新聞部主任張志豪嘲諷，所謂「選策會」淪為「選廁會」，「被冲到馬桶裏了」，小組成員非黑即金，又稱只是侯友宜、朱立倫宮廷內鬥後停止了選策會，但問題本質沒變。

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