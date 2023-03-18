知青困長衫 鏡映孔乙己 愁就業自嘲引網絡共情 官方發文安撫掀對立

明報記者 王佩凡

名校海歸投身IT大廠 職途顛簸

每年三月份，是各類企業春季招聘最集中的時刻。「海歸」賈小姐向許多北京的互聯網「大廠」投了簡歷，「官網上的招聘郵箱全部沒有回覆，招聘軟件投的簡歷，人事部門都是『已讀不回』。」投遞簡歷逾月，賈小姐只收到一家公司婉拒的回覆。

賈小姐求學於韓國排名前十的大學傳媒學系，畢業後在南方新一線城市互聯網「大廠」娛樂線工作了兩年。去年十月份公司撤部門、裁員，交涉3個月後，她早前拿到了補償金。賈小姐決定離開南方，到北京來闖蕩一番，選擇的職業依然是讓她「元氣大傷」的互聯網大廠，可惜此路目前仍是遙遙無期。

師範生難競爭 學歷高牆難攀陷抑鬱

不只是大廠員工，師範畢業生也遭遇了就業困難。北京的張小姐，大專升本科，畢業於一所師範類大學。畢業之後，她發現公立學校對教師的學歷要求很高，她無法與人競爭；民辦類學校雖然把要求放低，但她的條件也去不到好的學校，而且同事之間競爭激烈，完全不適合她。

心灰意冷的張小姐決定回學校繼續深造考研，但她連考三年都沒能通過，最終患上嚴重的抑鬱症。「開始就是掉頭髮，拒絕和人溝通，後來就是沒有食慾，嚴重的時候甚至連嘴都張不開，也開始有了極端的想法，覺得自己就是個廢物。」在與家人溝通之後，張小姐開始了入院治療。

在疫後經濟下行的情况下，年輕人就業受衝擊情形相當普遍。當有人用「孔乙己文學」映襯自己處境時，旋即在互聯網引起強烈共鳴。《孔乙己》1919年4月發表於《新青年》，在魯迅小說中，孔乙己窮困潦倒，卻依然穿長衫維護最後的體面，不願做「低賤」工作。

一些網友說，「如果我沒讀過書，我可以找別的活做，可我又偏偏讀過書」，「如果我沒有上過大學，那我一定會心安理得地打螺絲，可是沒有如果」。有自媒體評論，人們將學歷視作自我禁錮的「長衫」，孔乙己文學是對於就業形勢和階層固化的不滿。

共青團批「自甘墮落」 網民洗版表不滿

眼見職場負面情緒冒起，官方喉舌接連發力安撫。央視網指出，孔乙己之所以陷入生活的困境，不是因為讀過書，而是放不下讀書人的架子，不願意靠勞動改變自身的處境。「長衫是衣服，更是心頭枷鎖」。評論稱，「孔乙己的時代一去不復返了，當代有志青年絕不會被困在長衫中」。

浙江宣傳部的文章認為，學歷和知識絕非「長衫」，而消極、逃避、不敢面對現實的思想枷鎖，不會運用知識，才是真正的「長衫」。《安徽日報》認為，放不下身段的人，孔乙己不是個例，放眼當下，這樣有「身分歧視」的人比比皆是；脫下「長衫」並不意味着低人一等，而是給了自己調整方向、審視自我的機會。

共青團中央一篇批判文章更激化官民對立，文章稱「孔乙己文學」是對安分守己寒窗苦讀年輕人莫須有的侮辱，認為只要出來工作，不管幹什麼，都無貴賤之分；「教育始終是保證個體完成身份轉變的最佳『賽道』」，並不是每個受過高等教育的青年內心都住着一個「自甘墮落的孔乙己」。

針對共青團中央的文章，網民洗版式表達不滿，有人要求共青團人員都下鄉耕田、去當清潔工，把崗位讓給高校畢業生；有人反諷稱「讓官員子女去享受種地、放牛，讓底層待業學生去做艱苦的辦公室工作！」也有人指出，官方一向介紹《孔乙己》小說是在深刻揭露舊社會的制度，在共青團眼中卻變成批判孔乙己好吃懶做。更多人的要求很樸素，一條要求落實勞動法、解決工作真正困境的評論，就得到8.6萬個讚。

就業問題是今年全國兩會期間，政協委員們關注的熱點。中國政法大學校長馬懷德表示，大學生在找工作時要懷有一顆「平實之心」，結合自身情况找適合自己的工作；還要從最基本的工作、最基礎的環境做起。武漢理工大學黨委書記信思金委員建議，深化高校人才培養模式和人才評價制度等改革，強化產、教協同育人，加強就業指導，提高畢業生與就業崗位的匹配度；大力發展實體經濟，支持民營企業發展，增加崗位數量和質量。

（中國故事）