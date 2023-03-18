北京聞風：新一輪機構改革強化對港澳頂層設計 ／文：鍾鳴九

中央地方改革 冀今明年內完成

本次發布的機構改革方案涉及中共中央、全國人大、國務院與全國政協等多個領域，其中「深化黨中央機構改革」部分包含5點內容：組建中央金融委員會、組建中央金融工作委員會、組建中央科技委員會、組建中央社會工作部、組建中央港澳工作辦公室。方案提出，中央層面的改革任務力爭在2023年底前完成，地方層面的改革任務力爭在2024年底前完成。

這是中國內地改革開放以來第9次大規模機構改革。中國人民大學公共政策研究院執行副院長毛壽龍認為，本輪機構改革通過完善組織機構，對重點領域進行集中統一領導，以實現行政、財政、人力等各類資源向重點領域傾斜，促進其快速發展。同時，機構的整合使各項工作在高層得到綜合協調，有助於改善工作碎片化的情况，提高行政效率。

學者：昔港澳辦猶「九龍治水」

改革為加強一國兩制

早在今年兩會前，坊間就有傳聞今次機構改革可能涉及港澳系統，現在靴子終於落地。方案提出，中央港澳工作辦公室在國務院港澳事務辦公室基礎上組建，作為黨中央辦事機構，保留國務院港澳事務辦公室牌子，不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。新的中央港澳工作辦公室承擔的職責為，在貫徹「一國兩制」方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實。

北京大學法學院教授強世功指出，原有的國務院港澳辦雖是港澳事務的主管部門，但只是國務院的一個部級機構，而中央涉港澳工作有20多個部級機構，包括大家熟悉的外交部、統戰部、中聯辦等。多個部門從自己專業的角度來治理港澳，導致「九龍治水」，令出多門，效果不盡如人意。所以中央後來成立港澳工作協調小組，從中共中央的高度來協調這些部委的工作。但在實際工作中，由於涉及部門較多，協調成本較高，當面對重大緊迫問題，需要中央迅速做出決策，這種協調小組體制顯然不利於中央處理港澳問題的工作力度和效率。現在的改革就是為了加強中共對「一國兩制」事業與港澳治理的統一領導，強化頂層制度設計的能力和步調一致貫徹執行的行動能力。

文：鍾鳴九