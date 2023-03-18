拜登顧問訪洪都拉斯 分析：為台穩邦交

【明報專訊】與台灣有邦交的中美洲國家洪都拉斯，日前宣布尋求與北京建立正式外交關係。美國國務院周四（16日）宣布，總統拜登的美洲事務特別顧問多德（Chris Dodd）於周五（17日）至下周二（21日）出訪巴拿馬和洪都拉斯。外界猜測美方此舉有為台灣穩固邦交的成分。路透社報道，多德預定會晤洪都拉斯、巴拿馬官員，並在巴拿馬城出席美洲開發銀行年度會議。
針對洪都拉斯的政策變化，美國國務卿布林肯對法新社表示，台灣可為世界做出許多貢獻，「是否及如何從中受益，各國必須為他們自己做決定。」
台外長：正努力防邦交生變
陳建仁：盼認清京本質勿被騙
洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Castro）14日在Twitter宣布，已指示外長尋求與北京建立外交關係。據《聯合報》報道，台灣總統蔡英文昨到基隆大武侖工業區參訪，其間被問及是否擔心台洪邦交生變，僅揮手示意，未作回應；台灣外長吳釗燮同日在立法院表示，正在努力中，不放棄所有可以努力的事情；行政院長陳建仁指，期盼洪國認清中國大陸本質勿被騙。
蔡英文出訪將過美境 白宮：符慣例
針對英國《金融時報》早前報道蔡英文將在3月底出訪時過境美國，白宮發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）周四表示，台灣高層官員過境美國，符合美一貫做法，美對台關係的非官方性質與美政策維持不變。又指歷任台總統都曾過境美國，蔡英文自2016年上任以來，6次均順利過境美國。這類過境行程符合美國一中政策，並非訪問，屬私人且非官方性質。還表示台高官過去在過境期間，通常會與美國會議員會面，國會是獨立且平等的政府機構。