中國大使：欲與俄結緊密能源伙伴

續「背靠背」戰略 不受第三方挑撥

張漢暉對俄羅斯衛星通訊社表示，中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑撥。當今世界並不太平，然而世界越是動盪不安，中俄關係就越應穩步向前。

張漢暉稱，中國將繼續與俄方加強「背靠背」戰略協作，攜手推動世界多極化和國際關係民主化，為全球戰略平衡與穩定提供堅實保障。中國將以開放發展為目標，服務國內高質量發展和高水平對外開放，反對「脫鈎斷鏈」，反對單邊制裁，維護開放包容的世界經濟。

今年2月，俄中簽署了關於通過「遠東線路」天然氣管道供應天然氣的政府間協議。該協議規定建造跨境段天然氣管道，始於俄羅斯濱海邊疆區的達利涅列琴斯克附近的天然氣計量站，穿過烏蘇里江，終點為中國黑龍江虎林首站。俄方公司每年通過「遠東線路」出口100億立方米天然氣到中國。

美國《紐約時報》指出，由於中國在外交與經濟上支持俄羅斯，令美國與歐洲感到不滿，歐美領袖將密切觀察習近平這趟訪俄行。