習下周國事訪俄 商戰略關係發展 深化一帶一路歐亞合作 學者：擔俄烏「調停人」屬過度解讀

普京邀訪3日 京：友誼合作和平之旅

中國外交部昨宣布，應普京邀請，習近平將於3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。外交部發言人汪文斌同日在例行記者會介紹，習將同普京就雙邊關係及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作。汪文斌指，習近平此次訪俄將是一次「友誼、合作、和平」之旅，包括進一步加深中俄兩國的相互信任理解，深化「一帶一路」建設與歐亞經濟聯盟對接合作。雙方將在不結盟、不對抗、不針對第三方原則基礎上踐行真正的多邊主義，推動國際關係民主化，構建多極世界格局。

稱烏戰秉公正立場 續慎重出口軍品

汪文斌稱，中方將秉持在烏克蘭危機問題上的客觀公正立場，為勸和促談發揮建設性作用。指習訪俄是為了和平而去，強調中方在烏克蘭問題上始終站在和平一邊、對話一邊。汪稱中俄之間的合作正大光明，坦坦蕩蕩，不受任何第三方干擾和脅迫；重申中方在軍品出口方面一向採取慎重、負責態度，同時反對單邊制裁和長臂管轄。

俄羅斯衛星通訊社17日引述克里姆林宮新聞處消息，指普京和習近平會談期間，將討論進一步發展俄中全面戰略協作伙伴關係下的熱點問題，計劃就深化俄中在國際舞台方面的合作交換意見，會談後還將簽署一系列重要的雙邊文件。會前，習普周一分別在《俄羅斯報》、《人民日報》發表署名文章。

《華爾街日報》：習訪後將約談烏總統

今次訪俄行程，將成習近平開展國家主席第三任期後首次外訪，行程亦比外界預期提早約一個月。《華爾街日報》近日引述消息人士指，習結束莫斯科訪問後，還將與烏克蘭總統澤連斯基進行視像會議，反映北京對調解俄烏戰爭將發揮更積極作用。

長期關注中俄話題的中國國際問題研究院研究員陳玉榮昨向本報表示，儘管俄烏衝突議題在今次習近平與普京會晤時，無可避免地會受外界關注，惟她不認為該議題會獨佔兩人會談全部。陳認為，今次訪問屬中俄關係「近年持續在高位水平運行下的例行互動」，就如去年2月北京冬奧會召開之際，普京也曾來華與習會晤，「今年是習進行回訪」。陳分析，當前俄烏衝突背景下，外界對「習普會」有很多解讀，「其實大可不必」，惟她相信屆時習必定「會向普京當面再重申中方對俄烏問題立場」。對於習接下來會否與澤連斯基會晤，陳表示「目前沒得到確認」，不過烏方一定希望中方出面斡旋，中烏領導人屆時能否會面「令人期盼」。

明報記者

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