百度搶發「文心一言」 因應市場需求 只錄製片示功能 李彥宏認體驗「不完美」

發布會當日 百度股價跌6.4％

李彥宏現場用錄製短片的形式展示了「文心一言」在文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解、多模態生成5個使用場景中的綜合能力（見表）。李表示，「文心一言」並非中美對壘的工具，眼見全球各大科網仍未推出類似產品，百度搶先推出希望盡早開放AI能力給客戶使用，料商業價值幾何級釋放。

李彥宏表示，「文心一言」某種程度上具有對人類意圖的理解能力，但還遠未達到發展完善的階段，未來進步空間很大。而從「文心一言」昨日整體表現來看，可以自行分析題目準確度，理解人類問題內隱含的意圖，並通過推理分析解答。其答案的準確性、邏輯性、流暢性都可達到模仿人類的以假亂真的程度。

首席技術官：非靠突擊 百度多年技術積累成果

「文心一言」的關鍵技術包括有監督精調、人類反饋的強化學習、提示、知識增強、檢索增強和對話增強。百度首席技術官王海峰在發布會上表示，「文心一言」是百度多年技術積累和產業實踐的成果，人工智能時代的技術架構有晶片、框架、模型、應用4層。「文心一言」處在模型層，作為其框架的飛槳，4D混合並行技術，可以結合多種並行策略的優點，將分布式訓練技術與業務緊密結合。

盡管在「文心一言」發布前兩日，OpenAI發布了最新的GPT-4，能支持更高上限的輸入文本和更高準確性，還能生成歌詞、創意文本等多樣化風格內容，但縱觀全球範圍內，4層架構都有領先產品的公司當中，百度是首個做出對標ChatGPT產品的企業。李彥宏表示：「無論是哪家公司，都不可能靠突擊幾個月就能做出這樣的大語言模型。深度學習、自然語言處理，需要多年的堅持和積累，沒法速成。」

2月百度官宣「文心一言」以來，已有超過650家企業宣布接入「文心一言」生態。據百度方面稱，發布會後3小時，「文心一言」企業版API調用服務測試的企業用戶已達6.5萬，與百度智能雲基於「文心一言」展開合作諮詢也有5590條。申請產品測試網頁多次被擠爆，百度智能雲官網流量飈升百倍。

「文心一言」未為其港股表現帶來利好，發布會開始後，股價一直插水，低見120.1元，收報125.1元，全日跌6.4％。市場主要質疑兩點，一是發布會沒有現場演示；也沒有公布何時提供公眾測試，僅開放邀請測試。此外，發布會上「文心一言」現場回答的問題，實際是提前錄製的短片。

明報記者