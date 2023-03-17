郭文貴否認欺詐 還押候審 被捕後住處起火損毁嚴重

伙余建明 涉詐追隨者逾10億美元購豪宅

郭文貴被控從網上數千名追隨者手中詐騙至少10億美元，並將所得款項，用於購買豪宅、名車等。檢方對郭文貴提出證券欺詐、電信欺詐等11項指控。起訴書指，郭及其財務顧問余建明（Kin Ming Je）打造郭的網絡形象，向網上追隨者提供虛假陳述，以吸引他們投資。

路透社報道，郭文貴周三身穿黑色襯衫、黑色工裝褲和啡色運動鞋出庭，他沒有被戴上手銬。他通過律師做無罪抗辯。法官下令拘留郭，押後至4月4日審。郭文貴在被帶走前，雙手合十向觀眾做了一個祈禱手勢。郭的代表律師將尋求保釋。

起火原因 是否圖銷證待查

而在郭被捕後，聯邦調查局（FBI）人員到其位於曼克頓荷蘭雪梨酒店（The Sherry Netherland Hotel）的住處搜查，其間發生火警。郭文貴住處損毁嚴重。當局正調查起火原因，暫未知是否與郭文貴拘捕行動有關，也不知是否涉及圖銷毁證據的裝置。

52歲的郭文貴，早年在中國捲入多起商業糾紛，2014年逃往美國，2017年向美國申請政治庇護。中方指他被國際刑警組織發出「紅色通輯令」。過去幾年郭文貴在網上持續批評中國官員，與美國前總統特朗普的前顧問班農關係密切，在海外華人中具有一定影響力。

來自重慶、56歲的同案余建明，他深得郭文貴信任，2015年辭去投行麥格理的職務後，成為「阿中基金」旗下系列公司的董事和總裁，而「阿中基金」幕後老闆則是郭文貴。

余曾任重慶市政協委員，亦在香港建制社團組織中活躍。余去年在英國成立了港人支援的團體「香港人協會」，亦被在英港人組織質疑「扮黃」。本報向余的公關查詢，對方拒絕透露相關資訊。