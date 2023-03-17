洪國：索台增經援未果 債務促與華建交 「無關意識形態」 美國須理解尊重

洪國外長稱決定務實 跟全球趨勢

綜合洪都拉斯《先驅報》、路透社等媒體報道，洪外長雷依納（Eduardo Reina）15日接受洪都拉斯電視節目「Frente a Frente」採訪時表示，總統希奧瑪拉（Xiomara Castro）冀與中國建交的決定，是為促進洪都拉斯與一個世界主要大國的經貿關係，「政府的計劃中提到了這個意圖，我們正在追隨一個我們遲遲沒有加入的全球趨勢，我們正尋求更多的投資與貿易，幾乎所有國家都與中國有聯繫」。雷依納同時強調，美國拜登政府必須理解和尊重洪都拉斯的決定。

雷依納透露，洪都拉斯方面已與中國駐哥斯達黎加大使接觸，並可能於近日再次與中方會面，討論正式建交。他還表示，洪國基於人民的巨大需要，要求台灣將其每年5000萬援助加倍，並且研究「重新調整」洪國積欠台灣的6億債務，但未獲積極回應。

逾1500億債務「正淹沒」洪都拉斯

雷依納指出，洪都拉斯在能源、社會政策及償還債務方面有其需要，那些債務「正在淹沒這個國家」。洪都拉斯去年支付了22億，今年必須再支付23億，以償還內外債務，這些債務總計為200億（約1560億港元）。雷依納稱，經濟現實使得洪都拉斯「必須作此（與華建交）決定」。

台：已盡最大善意

洪方未反應完整實情

台外交部昨發新聞稿回應雷依納的講話指出，台灣自洪都拉斯總統希奧瑪拉去年1月上任以來，即依據洪國政府施政優先順序，積極與洪國持續磋商雙邊合作計劃，對洪方的提議始終積極回應，基於最大善意，在能力範圍內表達協助洪都拉斯的誠意，洪國外長前日專訪中的談話，並未完整反映雙方溝通實情。提醒洪國政府既已飽受債務問題困擾，切勿飲鴆止渴，反而陷入債務陷阱。翻查資料，洪都拉斯與台灣建交逾80年，是台僅剩的14個邦交國之一。

對於台當局對洪都拉斯發出「警告」，中國外交部發言人汪文斌昨表示，近年來，巴拿馬、薩爾瓦多、多米尼加、尼加拉瓜等國相繼同中國建立或恢復外交關係，雙邊務實合作快速發展，有力助推相關國家經濟社會發展，給各國人民帶來實實在在的好處。

汪文斌並稱，台灣民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂的立場，終將以失敗而告終。