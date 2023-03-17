設「中央社工部」 增黨集中統一領導 機構改革全文公布 中央層面年底完成

新華社昨公布《黨和國家機構改革方案》全文，方案涵深化黨中央機構改革、深化全國人大機構改革、深化國務院機構改革、深化全國政協機構改革、優化機構編制資源配置五部分（見表）。當中除了於全國兩會期間公布的國務院機構改革外，黨的機構改革更為引人矚目。在深化黨中央機構改革方面，方案明確，組建中央金融委員會、組建中央金融工作委員會、組建中央科技委員會、組建中央社會工作部、組建中央港澳工作辦公室。

中央社會工作部統一領導信訪局

此前曾有傳聞，中共將成立直屬中共中央的「中央內務委員會」，整合公安、移民、戶籍、交通、反恐、反間諜，甚至民政部的社會組織管理等功能，由現任公安部長王小洪擔任首腦。 昨日公布的方案證實，暫無這一新機構設立。而涉及社會工作方面的黨機構改革，為組建「中央社會工作部」。中央社會工作部統一領導國家信訪局。國家信訪局由國務院辦公廳管理的國家局調整為國務院直屬機構。

方案還明確，組建全國人大常委會代表工作委員會；優化全國政協界別設置。在深化國務院機構改革方面，方案明確，重新組建科學技術部；組建國家金融監督管理總局；深化地方金融監管體制改革；中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構；統籌推進中國人民銀行分支機構改革。

此外，在優化機構編制資源配置方面，方案明確，精減中央和國家機關人員編制。中央和國家機關各部門人員編制統一按照5%的比例精減，而縣、鄉兩級不作要求。

方案稱，此次機構改革，是為了推動黨對社會主義現代化建設的領導在機構設置上更加科學、在職能配置上更加優化、在體制機制上更加完善、在運行管理上更加高效。在中央政治局常委會領導下，中央全面深化改革委員會統籌黨和國家機構改革組織實施工作。地方機構改革由省級黨委統一領導，改革方案報黨中央備案；推進機構改革情况和遇到的重大問題及時向黨中央請示報告。

在全國兩會召開前夕，中共2月28日在中南海舉行民主協商會，就包括黨和國家機構改革方案等，向各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士代表通報情况，聽取意見。

習：改革着力解決社會難點

中共中央總書記習近平表示，總的看，這次黨和國家機構改革突出重點行業和領域，針對性比較強，力度比較大，涉及面比較廣，觸及的利益比較深，着力解決一些事關重大、社會關注的難點問題，對經濟社會發展將產生重要影響。

明報記者

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