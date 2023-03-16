年輕人喊就業難 有企業愁缺人 經濟待復蘇外部挑戰 青年選國企「考公」考研

明報記者 劉曉宇 王佩凡

國家統計局昨發布數據顯示，2月份全國城鎮調查失業率為5.6%，比1月上升0.1個百分點，高於預期的5.3%。隨着疫情高峰褪去，全國各地3月陸續恢復線下招聘，各類求職網站的信息也逐漸多了起來。在北京，一場春季「海歸」招聘會人頭攢動，吸引數百名留學生。內地互聯網「大廠」美團、知乎展位前，由開始至結束都排着長龍。

有海歸盼進「大廠」 嘆待業者太多

前來參加招聘會的畢業生年齡在24歲上下，大都從英國、美國、澳洲留學歸來，家境優渥。大家期望的薪資多在6000至10000元（人民幣，下同），而留學的年均花費約25至30萬。各公司宣傳的年薪「package」，亦普遍在十幾至二十多萬浮動。

不少人表示，「大廠」是自己的「第一志願」，在澳洲修讀管理碩士的小劉說，想投知乎、美團這種「大公司」，因為「希望晉升公平」。英國碩士畢業的小張去年秋招至今未找到合適工作，她感嘆「海歸人太多」。她投遞的職位主要是財務行政方向，同樣「想去美團、寶馬等大公司」，薪資可以調節，但不能太低，「底線是稅後7000元」。

「不光是海外留學生，今年整個社會就業的人數都多，但是受到疫情影響，現在經濟各方面下滑，對於我們求職壓力還是不小。」英國伯明翰大學修讀公共管理的馬同學如是總結。

獵頭公司：國企滿足青年職業安全感

對於求職和工作，畢業生和僱主各有態度看法，惟大環境轉差是共識。參會的一間新加坡全球知名獵頭公司，在會場上人氣遠不如美團、知乎和大型國企。兩名部門主管說，雖然整體上外企薪資更高，但年輕人愈來愈喜歡國企。

「或者說，好日子已經過去，機會變少了」，其中一名主管說。即使北京依然是500強最多的城市，如今央企已佔據大半壁江山。如曾經的老牌外企摩托羅拉（Motorola）、蜆殼公司（Shell）等，現已悉數撤離。

「尤其經歷過疫情，哪家企業都受政策各種影響，然後可能中美關係等等（都有影響）。很多人不再去思考外企這條路，走不通了。而且在北京，解決戶口問題比買房子還難」。該主管表示，國企能解決戶口、不輕易裁員的特質，滿足了年輕人對職業的安全感需求。

位於北京五環之外的立水橋，是昌平、朝陽、海澱三區交界處，匯集大量的外來人口。在此召開的一場銷售類職位招聘會上，則是另一番景象。各公司團隊主管、人力資源部門開啟「搶人」模式，不放過任何一個路過自家展位前的求職者。招聘會由上午至下午2點結束，1點左右已陸續散場。記者採訪期間亦收穫數張宣傳單張，一路被招聘人員熱情邀請「坐下聊聊」。

企業主管：青年寧一直不就業為考公務員

「市場上很多人找不到工作，但是又有大把的公司招不到人，是非常矛盾的一個現象」，中國人壽的團隊主管譚女士說。當天她和團隊成員來招人，一上午枱面卻只收到了一份簡歷。

「經過大疫3年，很多人更傾向於穩定的、有編制的工作」。據譚女士觀察，很多年輕人「可以一直先不找工作，但要一直考公務員，即使好幾次都沒考過」。來自湖北的小賈畢業於英語專業，做了幾年外貿後，她發現身邊也愈來愈多同學開始走上考研和「考公」之路。「大家都不想『捲』，『捲』夠了」，她說。雖然曾經的工作和銷售相關，招聘會上沒有令她心動的崗位。

裸辭待業青年：沒合適工作續休息

裸辭後待業半年的小賈心態平和，「沒合適的就繼續休息」。說着一口地道京腔的本地人張先生更加悠閒，「我看這些招聘的時間，還沒有看邊上古玩店多」。職校讀計算機，畢業9年共計工作2年，內容是「幫學校看監控」。「就在家躺着」，他形容自己的日常生活，「沒意思的活兒不幹」。

就業不僅反映民生，也是宏觀經濟的重要指標。李強答問時說，就業是民生之本，解決就業問題，最根本的一條「還是要靠發展經濟」。國家統計局昨發布1至2月就業數據，其中，青年失業率躍升至18.1%，即幾乎相當於每6人就有1人失業。而國務院去年底發布的就業工作情况報告指出，「十四五」期間16歲至24歲青年人口將達到1.4億左右，估算約2422萬青年處於待業狀態。

（中國故事）