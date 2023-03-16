汕頭食品廠被揭發臭芥菜製醃菜

「玉蕾牌」橄欖菜被揭材料混雜垃圾

3月15日是國際消費者權益日。廣東媒體率先曝光玉蕾食品生產的「玉蕾牌」橄欖菜生產過程，橄欖菜原材料和污水垃圾混合堆放，蒼蠅盤旋，發出陣陣惡臭。

橄欖菜是廣東潮汕地區的風味小菜，一直以來以獨特的風味備受歡迎。據「南方+」記者暗訪調查，「玉蕾牌」橄欖菜的原菜料芥菜被雜亂堆放，混雜污水和垃圾。廣東電視台則曝光醃菜廠的生產過程和生產環境，有工人邊抽煙邊切酸菜，掉在地上的鹹菜也直接被扔進箱子，有工人直接赤腳踩在南薑上。

事件在內地引發關注，多地網民紛紛表示「太嚇人」、「以後不敢吃了」。翻查資料，香港暫無超市售賣涉事的「玉蕾牌」橄欖菜。昨日，在淘寶、京東、拼多多等網店平台，包括橄欖菜等玉蕾食品的產品已下架。

另外央視昨在「3•15晚會」曝光內地的「泰國香米」，竟是香精勾兌而來。安徽香王糧油食品科技有限公司的庫存大米，外包裝寫着泰國茉莉香米，並稱原料產地泰國。公司負責人沈經理承認，這些都是本地米。而李經理則表示香味是以香精調配而成。

央視揭香精兌本地米冒「泰國香米」

安徽壽縣永良米業庫存大批外包裝上亦寫着「泰子王」的二代泰國香米，但負責人劉經理卻稱這只是牌子，和泰國米無關係，「我們從來不做進口，都是當地的稻子」 。