洪都拉斯擬與華建交 台召大使關切 洪國總統稱屬落實政府計劃 京：歡迎有關表態

台洪外交關係近年頻傳警報，今年初巴西總統就職典禮上，洪國外長雷依納與中國副外長謝鋒舉行雙邊會議，當時洪國對台灣、以及中國大陸的外交意向受到關注。路透社報道，希奥瑪拉2021年11月總統大選前發表政見時，曾提可能與台斷交、轉與大陸建交的想法，但她2022年1月表態希望與台維持邦交。

希奥瑪拉14日在Twitter發表聲明說，她已指示外交部長雷依納處理與中國建立正式關係事宜，並稱這項決定「代表我落實政府計劃與拓展邊界的決心」。聲明中未有透露會否與台灣斷交。一旦洪都拉斯與台灣斷交，台灣將僅餘13個友邦。

台：一直協助洪國推動建設發展

台外交部昨發聲明指出，已掌握有關洪都拉斯總統希奥瑪拉宣布與中國大陸發展官方關係的訊息，並已向洪國政府表達嚴正關切。聲明稱，已屢次清楚向洪國說明，台灣是友邦真誠可靠的合作伙伴，政府一向在能力範圍內，協助洪國推動國家建設發展，而大陸欲與洪國發展關係的唯一目的，是要壓縮台灣的國際空間，並無意真心推展有益洪國人民福祉的合作。

台外交部次長俞大㵢並召見洪駐台大使布羅德（Harold Burgos）表達嚴正關切，雙方會談約30分鐘，氣氛嚴肅，會中呼籲洪國謹慎斟酌，勿落入大陸圈套。針對媒體詢問，布羅德僅回應「我們正在等部裏（洪外交部）進一步指示」。

綠委促盡力鞏固邦交 藍營：或有骨牌效應

台立法院外交及國防委員會民進黨立委羅致政對此事稱，這是很大的警訊，由洪國總統做這樣的宣示，令人擔心可能已進到正式邦交的最後階段。他要求要盡可能鞏固邦交，政府也要有立刻的因應作為。國民黨立委陳以信則研判，不排除與蔡英文預計與美國聯邦眾議院議長麥卡錫在美會面有關，大陸刻意在外交場域上對台重大打擊，可能會帶來骨牌效應，呼籲政府要嚴陣以待。

不過「台灣數位外交協會」理事長郭家佑向中央社表示，目前洪國網上輿論一面倒支持與中國建交，多數網民認為洪國應脫離美國霸權陰影，投向多邊主義中國，如此將有助洪國振興，走出貧窮與暴力陰霾。郭表示，有網民甚至認為洪國若與中國建交，是執政黨上任優秀的一大步，左翼執政黨跟民意對此消息都歡欣鼓舞，右翼、在野黨則完全不討論這件事。

中國外交部發言人汪文斌昨表示，世界上181個國家在一個中國原則基礎上同中國建交的事實充分證明，同中國建交是順應歷史發展大勢和時代進步潮流的正確選擇。中方願在一個中國原則基礎上同包括洪都拉斯在內的世界各國發展友好合作關係。

（綜合報道）

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