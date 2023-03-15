各類赴華簽證今恢復審發

恢復瓊粵桂滬免簽政策

中國自2020年3月28日暫停外國人持簽證入境中國以及口岸簽證、各類過境免簽等政策。外交部領事司昨發布公告，為進一步便利中外人員往來，今日零時起，恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能；駐外簽證機關恢復審發外國人赴華簽證，口岸簽證機關亦恢復審發。

此外，還會恢復海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東免簽、東盟旅遊團入境廣西桂林免簽政策。

中國英國商會表示，此舉印證了中國一直以來對外開放的承諾，希望這些舉措能夠提高國際社會與中國接觸的興趣，重建信任與理解，增加赴華旅客數量。

60國出境團隊遊未涵韓

中國上周五公布了新一批出境團隊遊國家名單，加上1月公布的第一批，中國已向60個國家恢復出境團隊遊。

在昨日的外交部記者會上，有韓國記者問到，中方未放開赴韓團隊遊是否出於政治考慮。外交部發言人汪文斌回應稱，試點恢復中國公民出境團隊旅遊，實施情况良好，疫情風險總體可控；中方將繼續在科學評估基礎上，因時因勢為中外人員安全、健康、有序往來作出更好安排。「我們也希望各方同中方一樣，為中外人員往來創造有利條件。」

（綜合報道）