9年前出版旅遊書 靖國神社刊封面 大連理工大學出版社認審查不當 回收銷毁追責

據浙江日報報業集團旗下的「潮新聞」報道，有網民周日發現，大連理工大學出版社出版的《日本旅行一本就夠》（第二版），封面右下方的建築疑似為日本供奉有侵華日軍甲級戰犯的靖國神社。從網上圖片可見，該書封面選取了日本的服飾、飲食、傳統扇和建築物等代表性標誌，其中建築的外形與靖國神社高度相似。

至前天中午，該書在當當網、博庫網、文軒網天貓旗艦店等內地圖書網購平台上均能檢索到，且仍有庫存。惟至同日下午2時許，各大網購平台上顯示涉事書籍的搜索結果為「商品已下架」，只能搜到同由該出版社出版的系列書籍《韓國旅行一本就夠》。

曾稱不清楚有否用靖國圖片

大連理工大學出版社有限公司微信公眾號昨天凌晨發布通報，稱「近日，網上反映我社2014年出版的《日本旅行一本就夠》一書存在圖片選取不當的問題。我社高度重視，認真審查，確實存在圖書封面選取圖片審核不細、把關不嚴的問題。目前，相關圖書已停止發行銷售，採取多種方式回收並銷毁」。

通告指，這宗事件暴露了該社在出版管理方面存在嚴重問題，將嚴肅追究相關責任人責任，會深刻汲取教訓，切實把好圖書導向關、質量關，堅決杜絕類似問題出現，感謝社會各界和讀者監督。

據報道，《日本旅行一本就夠》一書為2014年出版，介紹日本各大城市的旅遊景點、行車路線、特色小吃，以及購物、出行、住宿攻略等，配有實景圖片。出版社前天曾就事件回應稱，目前市面上已沒有在售該書籍，且並不清楚書籍封面是否使用了靖國神社圖片。

神社供奉14甲級戰犯

靖國神社位於日本東京都千代田區九段北，供奉有自明治維新時代以來為日本戰死的軍人、軍屬，當中許多是上世紀三四十年代日本侵華戰爭、太平洋戰爭中陣亡的日軍官兵，有14個被供奉者是甲級戰犯。因涉及侵略歷史和民族感情，日本政治人物近年參拜靖國神社的舉動，曾在中國數度引發民意不滿，甚至衍生外交風波。