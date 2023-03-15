網信辦專項整治 打擊自媒體造謠「抽水」

網信辦通知指出，要打擊自媒體「炮製有害資訊」，比如藉公共政策、宏觀經濟形勢、重大災難、社會熱點等事件，斷章取義、歪曲解讀、顛倒是非、抹黑攻擊，發布損害黨和政府形象、干擾經濟社會發展的有害資訊；惡意揣測重大案件、散播陰謀論；或是刻意選取民營經濟、婚戀生育等熱門話題，發布爭議言論煽動對立。當局亦稱要打擊自媒體以「國學經典」、「紅色文摘」等旗號，杜撰革命家的詩詞或言論。

通知亦稱，要取締無專業資格的假冒自媒體，例如無教育、司法、醫療衛生等資格，卻冒認教師、律師、醫生等專業人士，發布育兒、法律解讀、醫學科普、疫情解讀等專業信息的自媒體。

近日發布的國務院機構改革方案，已把網信辦擬定政策、協調工作等職責，劃入新成立的國家數據局；普遍預料，網信辦的互聯網管制將更嚴格。

美媒：新監控系統 可查上網紀錄辨政治立場

另據自由亞洲電台，有網上圖片顯示，一間內地科技公司的監控系統，可根據網民「行為畫像」，包括政治敏感性話題轉發次數、微信朋友圈轉發次數、微博粉絲數、國內旅行次數，平均收入，有否房貸車貸、是否經常翻牆等，大致描繪出該人的行為特質，以此判別其政治立場。

今年兩會期間，全國政協委員胡誠林提出，有信息採集者未經公眾同意，就收取個人資料；建議由網信、公安等部門牽頭提出計劃，着手制訂人臉識別保護的法例，保障公民合法權益。