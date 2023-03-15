兩會後調動 湘皖瓊換書記

公開資料顯示，沈曉明生於1963年5月浙江紹興。沈有醫學博士學位，長期投身醫療衛生界，先後擔任上海交通大學醫學院院長、上海市副市長、教育部副部長、海南省長、省委書記等職。現任第二十屆中央委員。

南下接替鄭柵潔的韓俊，1963年11月生於山東高青。韓亦有博士學位，長期研究農業政策和農村發展問題，多年參與中央「一號文件」起草，曾先後擔任國務院發展研究中心農村部部長、中央農村工作領導小組辦公室主任、農業農村部副部長、吉林省省長等職。現任第二十屆中央委員。

順位升任海南省委書記的馮飛，1962年12月生於江西都昌人。馮擁有工學博士學位，曾先後擔任國務院發展研究中心產業經濟研究部部長、工業和信息化部副部長、浙江省副省長、海南省省長等職。現任第二十屆中央委員。有消息人士對本報指，馮飛的空缺將由商務部副部長王受文補上，王料將不日出任海南省長一職。

俄賀李尚福任國防部長 稱兩國共穩全球

另據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯國防部長紹伊古昨祝賀李尚福就任中國國防部長。紹伊古稱，世界地緣政治緊張局勢不斷加劇，俄中關係達前所未有的新水平，成為全球穩定的支柱。