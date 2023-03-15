官媒披換屆過程 稱有人主動退位 昔強調「新老交替」 今提「班子建設」

新華社前晚刊出7000多字長文「擔當時代重任 創造新的偉業——新一屆國家機構和全國政協領導人員產生紀實」，披露官方於兩會換屆的人事決策過程。文章指出，中共二十大閉幕後，黨中央專門研究新一屆國家機構和全國政協領導人員產生問題，「在一定範圍內進行醞釀，聽取意見」。

在此基礎上，「黨中央明確，新一屆國家機構和全國政協領導人員人選的產生，要全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』」。

規定領導幹部須任正部級逾5年 秦剛未符

除「政治關、廉潔關、形象關」等「政治標準」外，具體標準還有「新提名人選一般應為1955年1月1日以後出生」、「新提拔的黨員領導幹部要擔任正省部長級領導職務5年以上，適當考慮能夠幹滿兩屆的同志」。但新任國務委員的外長秦剛，任正部級未滿3個月，文章未解釋箇中緣由。與十九大後的換屆，強調「國家高層領導新老交替」不同，此次僅提「領導班子建設」。

文章又稱，「在人事醞釀和徵求意見時，一些黨和國家領導同志……主動表示從領導崗位上退下來，讓相對年輕的同志上來，表現出了寬闊胸懷和高風亮節」。

納300人意見 研國家政協領導人選

文章還指出，就第二十屆中央領導機構人選進行個別「談話調研」（即面對面訪談、討論）之際，當局也就新一屆國家機構和全國政協領導人人選，聽取黨和國家領導幹部、正省部級、軍隊戰區級正職以上黨員主要負責人和其他第十九屆中央委員的推薦及建議。文章稱2022年4月至6月，中共總書記習近平和中央有關領導幹部聽取300多人的意見及建議；5年前，則聽取315人的意見。

文章指出新一屆國家機構和全國政協領導人員中，有女性6名、少數民族7名、黨外人士18名；新一屆全國人大常委會、國務院、全國政協領導人員平均年齡分別為65.4歲、61.7歲、65.3歲。其中30人為新提名、20人為繼續提名或轉任，「既增添了一批綜合素質和作風形象好的幹部，又保留了一些領導經驗豐富的同志」。5年前的換屆，更強調年富力強，當時文章表示，「既增添了一批年富力強、勇於開拓進取的幹部，又保留了一些領導經驗豐富、善於處理複雜問題的同志」。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676