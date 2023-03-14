採訪手記：疫策放寬 京安檢監控未見鬆減

相比之下，更喜歡出租車代步那份自由，惟每每剛上車，就被司機催促繫好安全帶，後排也不能豁免。司機說，近兩年當局狠抓此事，街上監控設備也升級，可識別車內人有無扣帶，「你穿淺色衣服，它就能識別到」，繼而派出200元人民幣電子「牛肉乾」。

為規範單車，街頭裝上了大量鐵閘。路燈變紅，鐵閘關上，再心急也只有等；綠燈亮起，閘門開啟，積聚的大量單車又如跑馬地的賽馬般，競相衝出。

北京的確正變得更「文明有秩序」，但人的質素有參差。今時街上，很多人脫去口罩，隨地吐痰、拭鼻涕又成常態。記者昨日就遇一妙齡少女迎面打了個毫無遮掩的噴嚏，陽光下，薄霧般的飛沫，讓人醒悟這城為何能一時之間遍染新冠病毒。

揭京SARS被譽「中國良心」

退休軍醫蔣彥永病逝

2003年曾揭露北京SARS疫情的退休軍醫蔣彥永，據悉11日病逝，享年91歲，15日將舉行告別式。這位被認為挽救了無數生命的「中國良心」，也是敢於發聲要求平反「六四」的勇士，其離世消息在內地並未引起廣泛注意。已故3年的新冠疫情吹哨人李文亮，如今也逐漸淡出人們的記憶。到今天，疫情和清零都被城市裏的人遺忘，被迫安檢也早就內化為某種共識，人們看似回到從前，其實，又何嘗不是止步不前？

明報記者

（2023全國兩會）