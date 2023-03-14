反形式主義對腐敗零容忍 勉下屬「做有創造力執行者」

倡幹部問計於民「接地氣」

李強稱，新的使命任務對這屆政府提出更高的新要求，強調政府工作必須在法律框架內進行，所有行政行為都要於法有據，要進一步加強法治政府建設，不斷提高運用法治思維、法治方式解決問題的能力。同時堅決守住廉潔底線，始終以嚴的標準、嚴的要求，推進廉潔政府建設，對一切腐敗行為「零容忍」。

李強又指，要大興調查研究之風。他以自身經歷指出，長期坐在辦公室碰到的都是問題，深入基層看到的全是辦法，相信高手在民間，要推動各級幹部多到一線，問需於民、問計於民，向人民群眾學習，真正幫助基層解決實際問題。特別是長期在大機關工作的年輕幹部，要深入基層、心入基層，更多地「接地氣」。

2008年，時任省委秘書長的李強在浙江在線互動直播室對網民總結了他的工作理念，「勤服務，才能體現素養；講原則，才能不亂章法；多思考，才能當好參謀；重實幹，才能取得實效」。他昨日要求各公務人員一定要牢固樹立服務意識、發展意識，特別是有關部門在履行審批監管等職責的時候，不能「光踩煞車、不踩油門」，不能「只設路障、不設路標」。凡事要多做「應不應該給他辦」的價值判斷，不能簡單的做「可不可以辦」的技術判斷，堅決反對一切形式主義、官僚主義，真正做有創造力的執行者。

明報記者

（2023全國兩會）