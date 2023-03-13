拆局：展權力集中 保政治穩定

新內閣「老人」助施政

在國家主席習近平的第二個任期，其到地方視察時，丁薛祥及何立峰常伴左右。丁、何是深得習信任的心腹，二人助力同為習心腹的李強，新政府展示了確保習為權力核心的人事安排。丁薛祥預計將接替韓正出任常務副總理，主管國家發改委、財政部、生態環境部等；何立峰則料將接替以前劉鶴主管的領域，負責金融、工業等領域。張國清及劉國中是技術官僚出身，屬於公認的實幹派，這一人事安排，是政務與事務的巧妙平衡。

新的人事架構中，確保政治穩定也是一大特點。由於李強此前並無中央工作經驗，何立峰升任副總理後，如鄭柵潔接任國家發改委主任、央行行長易綱續任等，都說明新政府注意到了確保新舊交替之時的政治穩定。如此，也確保了權力交接後政策的延續性。在新內閣中，大部分都是經驗豐富的「老人」，這應是出於協助李強施政的考慮。

4名副總理中，丁薛祥以後將更引人矚目。此前，丁主要從事黨務工作，亦缺乏全面主政地方的經驗。未來，他將以副總理身分與經濟事務打交道，這或展示其處理黨務之外的統籌能力。

最高權力接班梯隊見端倪

事實上，不論是李強還是丁薛祥，包括其他新內閣成員，這一人事架構並非只是配合李強施政。 在以習近平為核心的權力體制中，未來的最高權力接班梯隊，在本屆人事安排中已見草蛇灰線。如此，也不必太執著於誰有無哪方面的具體經驗了吧。

明報記者

（2023全國兩會）