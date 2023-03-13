人行長財長「超齡」留任 分析：經濟政策穩定為首

國務院26內閣 兩新人3女性

昨日公布的國務院組成部門26名「一把手」各部部長、委員會主任、人行行長和審計署審計長中（見A20版），不計擔任國務委員（副國級）的李尚福和王小洪，另有3人年齡已滿65歲。

評論：或機構改革後再換帥

除65歲易綱、66歲劉昆，科技部長王志剛亦是65歲。值得注意的是，此次國務院機構改革中，科技部將重新組建，中國人民銀行將統籌推進分支機構改革。有分析指在國內外嚴峻環境挑戰下，當局將經濟政策的連續性和穩定性作為首要考量。但亦有評論認為，國務院將在黨的機構改革完成後，再對各部委進行換人。

論出生年代，「一把手」中「60後」（1960年代生）有18人，是國務院新內閣主力；「50後」（1950年代生）8人，佔比超過三成。在新一屆國務院領導層及組成部門一把手中，共有3名女性，分別是國務委員諶貽琴、司法部部長賀榮、人力資源和社會保障部長王曉萍。

李小鵬續掌交通部 部委一把手任職最長

已故中共領導人、國務院前總理李鵬的長子李小鵬續任交通運輸部長，成為目前任職時間最長的部門一把手。63歲的李小鵬2016年9月起擔任這一職務，早年曾長期在中國電力工業系統擔任要職，2008年任職煤炭大省山西，至2016年在省長任上，調任交通部長。去年10月，李小鵬在中共二十大落選中央委員，日前的全國政協會議上當選常委。

王志剛、易綱和生態環境部部長黃潤秋，亦已出任第十四屆全國政協常委，黃潤秋是民主黨派九三學社中央副主席。除了王志剛、王曉萍、李小鵬、劉昆、易綱和黃潤秋6人，其餘20名「一把手」均是中共二十屆中央委員。

此外，多數部長擁有博士、高級工程師身分，如黃潤秋、教育部長懷進鵬為工學博士，工信部長金壯龍、農業農村部長唐仁健為經濟學博士，國家民委主任潘岳是歷史學博士，司法部長賀榮為法學博士，民政部長唐登傑和應急管理部長王祥喜則是高級工程師。

（2023全國兩會）