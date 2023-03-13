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中國
2023年3月13日星期一
中國要聞
丁薛祥領銜 4副總理均「新面孔」 習家軍色彩濃 學者：「黨強政弱」新人緊隨習指示
人行長財長「超齡」留任 分析：經濟政策穩定為首
拆局：展權力集中 保政治穩定
履職涉閩浙皖 鄭柵潔掌發改委
8專委會名單通過 人大今閉幕
採訪手記：內媒採訪兩會也難嗎？
傳丁薛祥掌港澳事務 馬逢國：不論誰人主管 政策不大變
嚴懲足壇假賭黑 重構「三大球」生態 體總局長：男足亂象叢生 不符黨和人民要求
駁外貿斷崖跌 統計局：中國仍是第一貿易國
京郊「未來之城」 試乘「無人駕駛」的士
滬台聯副會長：冀兩岸以文促融
馮丹：推國產存儲技術 根本解決「卡脖子」
桃花初綻 京民河堤拍春日寫真
中國憲政架構圖
中國憲政架構圖
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【明報專訊】（請看附圖）
（2023全國兩會）
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丁薛祥領銜 4副總理均「新面孔」 習家軍色彩濃 學者：「黨強政弱」新人緊隨習指示
人行長財長「超齡」留任 分析：經濟政策穩定為首
拆局：展權力集中 保政治穩定
履職涉閩浙皖 鄭柵潔掌發改委
8專委會名單通過 人大今閉幕
採訪手記：內媒採訪兩會也難嗎？
傳丁薛祥掌港澳事務 馬逢國：不論誰人主管 政策不大變
嚴懲足壇假賭黑 重構「三大球」生態 體總局長：男足亂象叢生 不符黨和人民要求
駁外貿斷崖跌 統計局：中國仍是第一貿易國
京郊「未來之城」 試乘「無人駕駛」的士
滬台聯副會長：冀兩岸以文促融
馮丹：推國產存儲技術 根本解決「卡脖子」
桃花初綻 京民河堤拍春日寫真
中國憲政架構圖
丁薛祥領銜 4副總理均「新面孔」 習家軍色彩濃 學者：「黨強政弱」新人緊隨習指示
人行長財長「超齡」留任 分析：經濟政策穩定為首
拆局：展權力集中 保政治穩定
履職涉閩浙皖 鄭柵潔掌發改委
8專委會名單通過 人大今閉幕
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傳丁薛祥掌港澳事務 馬逢國：不論誰人主管 政策不大變
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京郊「未來之城」 試乘「無人駕駛」的士
滬台聯副會長：冀兩岸以文促融
馮丹：推國產存儲技術 根本解決「卡脖子」
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