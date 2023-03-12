李強當選總理 首務穩經濟增長 學者：5%目標不難 提升國人收入不易

王佩凡、司徒聰穎、劉曉宇、鍾林枝、王聖辰、許書凎、馮樂琳、沈燕媚 明報記者 北京——香港連線報道

十四屆全國人大一次會議昨日上午9時舉行第四次全體會議，繼續選舉議程，人大代表每人投6張選票，決定、選舉國務院總理人選，國家中央軍委副主席、委員人選，國家監察委員會主任，最高法院院長，最高檢察院檢察長，全國人大常委會委員。

國家主席習近平根據《憲法》提名李強為國務院總理人選。在隨後投票表決中，李強獲2936票贊成、3票反對、8票棄權。大會主持人宣布一刻，現場響起長時間熱烈掌聲，李強向台下台上鞠躬致謝，並和習近平、卸任總理李克強等握手致意。

青島大學經濟學院教授易憲容對本報表示，促經濟穩增長成新一屆政府首要工作重點。3年疫情經濟跌谷底，「去年增長3%，顯示中國經濟面臨巨大問題，重新走出來還是比較不容易」。他說新總理上任後，與新政府班子也有磨合期，「他（李強）如何學會駕馭全局，還有很多新部長上任，都需要磨合」。

疫後消費回暖基建增 加大中小企扶持

上屆政府卸任前，為今年經濟增長定下5%目標。易憲容說，疫情管控放開後內地居民消費迅速回暖，基建等大型項目投資亦顯示增長，惟政府提供寬鬆信貸環境，對中小企加大特別是服務業加大扶持力度，「經濟慢慢搞」，今年要實現5%目標料無太大問題。

他亦指出，拉動中國經濟增長最核心問題，是政府有沒有能力讓居民收入水平提升。「整個居民收入有沒有能力（上漲），這個我覺得是最重要，其他的都不是（本質）。但是目前來講還是不容易，因為要先讓經濟好起來」。時事評論員劉銳紹亦指出，內部經濟和民生問題，是新總理上馬的當務之急。

劉金國掌國監委 張軍應勇分掌最高法最高檢

另如本報昨日預告，大會主席團提名劉金國為國家監察委員會主任候選人，最高法院長候選人張軍、最高檢察院檢察長候選人應勇。最終劉金國獲2943票贊成、3票反對、1票棄權；張軍獲2943票贊成、1票反對、3票棄權；應勇獲2937票贊成、3票反對、7票棄權，均當選。

選舉國監委主任時出現插曲，工作人員宣讀劉金國票數後，宣讀另一被提名者劉源獲1票，現場譁然。這一幕似5年前換屆時，當時該職位候選人楊曉渡開票後，亦有兩票投給劉源，未知二者是否為已故國家主席劉少奇之子劉源。

大會還依據國家軍委主席的習近平提名，分別表決通過張又俠、何衛東為國家軍委副主席，李尚福、劉振立、苗華和張升民為軍委委員，與中共二十大上形成的中央軍委架構相同。會上亦選出159名十四屆全國人大常委（見另稿）。

大會隨後進入宣誓環節，繼前日全國人大副委員長李鴻忠領誓時讀錯誓詞，72歲的張又俠昨領誓時也讀錯，把「履行法定職責」讀為「履行憲法職責」。

人大今日舉行全體會議，將決定副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、人行行長、審計長、秘書長人選，及表決人大各專門委員會主任委員、副主任委員、委員人選名單；據本報消息，丁薛祥、何立峰、劉國中與張國清料任副總理。

（2023全國兩會）

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