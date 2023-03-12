採訪手記：皇城根旁四合院 化身基層診所

今年是中國大規模發展社區診所20周年。從2003年起，（時稱）衛生部、民政部、國家中醫藥管理局聯合啟動創建全國社區衛生服務示範區活動，由此在全國推廣，截至2022年，全國已有3.6萬個社區衛生服務中心（站）。

老小房子改造 設置齊全

穿過安有6個門簪的朱色大門，進入院中，四面房子有掛號室、全科診室、中醫診室、康復理療室和藥房等，雖是老小房子改造，但也設置齊全。診所周一至周五、早8晚5時提供服務，可滿足一般診療需要，還肩負預防保健和計劃生育諮詢等職能。

探訪之時正值午後，逗留期間只見一名老嫗求診。中醫診室內一名女中醫師看完了診，望着院中躊躇的記者打量。

在過去3年的新冠疫情防控中，特別是去年12月掀起的全民感染大流行時期，社區診所事後被確認發揮了巨大的防治功能，但也暴露了資源不足問題。

全國政協委員、上海「網紅」傳染病醫生張文宏近日就內，基層社區醫生是抗疫關鍵力量。張文宏建議，現在中國進入了疫情舒緩的階段，這個階段也是國家繼續強化基層衛生體系的一個非常好的時間節點。三級醫院和基層衛生醫院要發揮相互作用，整個社區基層的醫療衛生體係就會很有彈性，很有韌性。

明報記者

（2023全國兩會）