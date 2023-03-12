從「克強經濟學」到大權旁落 學者評李克強「最弱勢總理」

倡簡政放權 鼓勵創業及互聯網產業發展

2013年上任的李克強畢業於北京大學，是中國首名擁經濟學博士學歷的總理，師從上月去世的學者厲以寧。在經濟上，李克强​​重視企業和市場角色，強調要讓市場主體更好發揮職能，就任初期提出「簡政放權」，精簡政府機構，把經營管理權下放企業。

他另一項力推的計劃，是2014年9月達沃斯論壇上所提的「大眾創業、萬眾創新」，鼓勵科技人員和大學生創業；另外亦重視互聯網產業發展，提出「互聯網+」，促進互聯網金融發展。外資巴克萊資本（Barclays Capital）曾提出新詞為「克強經濟學」（Likonomics），指出李的三大經濟政策分別為政府不推刺激經濟的政策，而是逐步縮減國家主導的投資行為；去槓桿化，大幅削債；推行結構改革，以短痛換取可持續發展。

不過李克強在經濟上的雄心在首個任期已很快受挫，其經濟大權被習近平領銜的中央財經領導小組所掌控，中南海「南院」（國務院）和「北院」（黨中央）矛盾之說一度甚囂塵上，外界稱，「習李體制」已悄然被「習王（岐山）體制」所取代。中共十九大後，其大秘楊晶因嚴重違紀被貶回內蒙古。

去年兩會，李克強在其任內最後一場總理記者會上，談到本屆政府最大挑戰是疫情及對經濟帶來的影響，還形容「盡了最大努力」。中國在過去5年面臨最大的挑戰，顯然並非僅僅是疫情衝擊，在外交特別是中美談判等核心事務上，李克強並不掌握主導權。

今屆兩會，他任內最後一份政府工作報告顯得平淡、低調。倒是他與國務院官員合影告別的影片，以及2月底在國家發改委辦公地點視察工作時，囑咐「發展的動力還在於改革」的這些場面和講話，在民間傳得沸沸揚揚。此外，李克強在疫情爆發的2020年，主動在兩會記者會上透露「中國有6億人每個月的收入1000元人民幣」，去年在工作報告中提及豐縣八孩女子事件，這些發言和表現，讓外界留下深刻印象。

劉銳紹：李盡最大努力協調 減政治摩擦風險

時事評論員劉銳紹認為，李克強上台之時團派實力尚強，但後期各派系已逐漸式微，在變化多端、條件有限的環境下，盡了最大努力、爭取了最大成績。特別是在相對弱勢的位置下，懂得退讓，盡力協調了各方關係，順從人事安排分工，減低政治摩擦風險，增加了其安全系數，「否則都好難坐足十年」。

原上海政法學院副教授、獨立政治學者陳道銀指出，李克強是1989年以來最弱勢的總理。在第一個任期，其最大影響的政策是大眾創業和「互聯網＋」，但P2P爆煲影響千家萬戶等失誤，造成國務院經濟決策權拱手相讓。

明報記者

（2023全國兩會）