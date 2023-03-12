新聞發布會委員除罩見記者 如返疫前

他們分別是中國能建集團黨委書記、董事長宋海良，月星集團董事局主席丁佐宏與京東集團技術委員會主席曹鵬。和此前其他幾場「兩會通道」一樣，他們依舊沒戴口罩，站在紅毯上的話筒前，面對約7米開外分列在5層台階上的逾80位記者舉手提問。此情此景彷彿回到了疫情前的2019年。

那是委員通道開設的第二年，地點還是人民大會堂東門內中央大廳北側。與委員面對面交流，讓現場不少記者稱讚兩會清新務實的會風，以及中國政府「開放自信」的形象。

2020年疫情下的首次全國兩會，委員通道搬到了新聞發布廳，兩地相去不遠，但委員與記者卻無法面對面，只能「屏對屏」。3年後，地點依然是新聞發布廳，委員通道從「線上」重回「線下」，不少同行老記與記者一樣感慨，同時也有一絲緊張，在委員入場前反覆翻看、默誦筆記本上記錄的提問。

記者續戴口罩 委員入場前互相攀談、除罩透氣

儘管現場記者都還戴着普通醫用口罩，但彼此之間的社交距離感與前幾年相比已不可同日而語。委員入場前，大家還在低聲相互攀談，總能看見有記者摘下口罩透氣。

再次「面對面」的「兩會通道」也沒讓記者們失望，每一場都釋放了大量重要信息。第一場代表通道談了十年中國海軍航母事業發展、浙江安吉如何踐行「綠水青山就是金山銀山」；首場部長通道談了推進6G、傳統企業改造和企業創新，強化提振經濟發展；今天談到以能源融合發展促綠色低碳轉型、為靈活就業者做好保障。國計民生、社會熱點都在一問一答中得以呈現。

委員日夜均開會 部分人婉拒採訪

隨着第三場委員通道結束，今年的全國兩會不知不覺已接近尾聲。今次兩會會期很短，與此前坊間傳聞的「兩周左右」相差不少；今次兩會議程很滿，開局之年逢換屆，這意味着代表委員的任務比往年更緊、更重。據一位不願透露姓名的全國政協委員說，她這幾天非常繁忙，白天在人民大會堂開會，晚上回到駐地後還有小組討論會。也有幾位記者同行抱怨說，今年採訪難度很大，多位代表委員以沒有時間為由婉拒了他們。

再次近距離報道全國兩會，記者更真切感受到中國正緊鑼密鼓又有條不紊地謀定內政外交，準備以全新狀態「再出發」。對於此間定下的種種目標，今年中國將交出怎樣的答卷？讓我們拭目以待。

特約記者 鍾健

（2023全國兩會）