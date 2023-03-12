新聞發布會委員除罩見記者 如返疫前

【明報專訊】3月11日下午2時5分，記者準時在北京人民大會堂新聞發布廳見到了今年兩會第三場委員通道的第一組委員們。
他們分別是中國能建集團黨委書記、董事長宋海良，月星集團董事局主席丁佐宏與京東集團技術委員會主席曹鵬。和此前其他幾場「兩會通道」一樣，他們依舊沒戴口罩，站在紅毯上的話筒前，面對約7米開外分列在5層台階上的逾80位記者舉手提問。此情此景彷彿回到了疫情前的2019年。
那是委員通道開設的第二年，地點還是人民大會堂東門內中央大廳北側。與委員面對面交流，讓現場不少記者稱讚兩會清新務實的會風，以及中國政府「開放自信」的形象。
2020年疫情下的首次全國兩會，委員通道搬到了新聞發布廳，兩地相去不遠，但委員與記者卻無法面對面，只能「屏對屏」。3年後，地點依然是新聞發布廳，委員通道從「線上」重回「線下」，不少同行老記與記者一樣感慨，同時也有一絲緊張，在委員入場前反覆翻看、默誦筆記本上記錄的提問。
記者續戴口罩 委員入場前互相攀談、除罩透氣
儘管現場記者都還戴着普通醫用口罩，但彼此之間的社交距離感與前幾年相比已不可同日而語。委員入場前，大家還在低聲相互攀談，總能看見有記者摘下口罩透氣。
再次「面對面」的「兩會通道」也沒讓記者們失望，每一場都釋放了大量重要信息。第一場代表通道談了十年中國海軍航母事業發展、浙江安吉如何踐行「綠水青山就是金山銀山」；首場部長通道談了推進6G、傳統企業改造和企業創新，強化提振經濟發展；今天談到以能源融合發展促綠色低碳轉型、為靈活就業者做好保障。國計民生、社會熱點都在一問一答中得以呈現。
委員日夜均開會 部分人婉拒採訪
隨着第三場委員通道結束，今年的全國兩會不知不覺已接近尾聲。今次兩會會期很短，與此前坊間傳聞的「兩周左右」相差不少；今次兩會議程很滿，開局之年逢換屆，這意味着代表委員的任務比往年更緊、更重。據一位不願透露姓名的全國政協委員說，她這幾天非常繁忙，白天在人民大會堂開會，晚上回到駐地後還有小組討論會。也有幾位記者同行抱怨說，今年採訪難度很大，多位代表委員以沒有時間為由婉拒了他們。
再次近距離報道全國兩會，記者更真切感受到中國正緊鑼密鼓又有條不紊地謀定內政外交，準備以全新狀態「再出發」。對於此間定下的種種目標，今年中國將交出怎樣的答卷？讓我們拭目以待。
特約記者 鍾健
（2023全國兩會）
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