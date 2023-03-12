王滬寧主持政協閉幕 向汪洋致敬 強調發揚鬥爭精神敢發聲 大是大非上要立場堅定

昨日的閉幕會議由王滬寧主持。國家主席習近平和前總理李克強、前人大委員長栗戰書、前政協主席汪洋、總理李強、人大委員長趙樂際、國家副主席韓正、中央書記處書記蔡奇、丁薛祥（有望擔任常務副總理）、中紀委書記李希、前國家副主席王岐山等人在主席台就座。

前日當選政協主席的王滬寧現年67歲，山東萊州人，學者出身，曾於2002年至2020年間擔任中共中央政策研究室主任，是江澤民、胡錦濤、習近平連續3任中共中央總書記主要撰稿人，中共十九大晉身政治局常委，去年二十大後連任。

王滬寧在講話中，先是回顧了全國政協過去5年的工作，稱在前主席汪洋主持和帶領下，充分發揮了政協協商的作用，為黨和國家事業發展作出了重要貢獻。現屆政協將在歷屆全國政協打下的良好基礎上展開工作。他強調，要深刻認識堅持中國共產黨領導是人民政協事業發展進步的根本保證，引導各黨派團體和各族各界人士不忘合作初心、繼續攜手前進。確保在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平為核心的中共中央保持高度一致。

強調「團結」應對變局

王滬寧說，中國正處在實現中華民族偉大復興的關鍵時期，世界百年未有之大變局加速演進，更加需要凝聚共識、加強團結。講團結、重團結是人民政協的優良傳統和政治責任。要把加強思想政治引領、廣泛凝聚共識作為履職工作的中心環節，貫穿到開展政治協商、民主監督、參政議政全過程，在坦誠深入的協商中增進認同、加強團結、深化合作。

王滬寧又說要牢記習近平的諄諄教誨，把事業放在心上，把責任扛在肩上，以更加奮發有為的精神狀態為國履職、為民盡責。要全面增強履職本領，不斷提高政治把握能力。他強調，「要發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領，在大是大非上立場堅定、旗幟鮮明，在原則問題上敢於發聲、善於發聲，做到平常時候看得出、關鍵時刻起作用」。

前主席汪洋在去年的兩會政協開幕作工作報告時，亦曾提出類似的建議，他當時說，加強中華兒女大團結必須堅持黨的領導。政協黨組織和共產黨員要樹立凝心聚力的責任意識，在教育引領上敢於發聲、在化解矛盾上善於作為。

習思想寫入政協章程

閉幕會上到會的2119名委員還表決通過政協章程修正案，將十九大以來習近平新時代中國特色社會主義思想新發展寫入政協章程。閉幕會後習近平等現任、卸任黨和國家領導人與出席會議的全體政協委員合影留念，其中連任港區全國政協常委、世衛前總幹事陳馮富珍站在習近平身後。

（2023全國兩會）