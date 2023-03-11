民營經濟居江蘇前列 「如全國縮影」 南通市長：疫下經濟續韌

長三角一體化支點 推進接軌上海

南通市去年完成地區生產總值1.14萬億元（人民幣，下同），按年微增2.1%；完成進出口總額3665億元、按年增長8.1%。「萬億級」的南通也是民營經濟大市，吳新明昨透過書面回覆本報透露，南通去年民營經濟增加值7863億元、居江蘇第一，完成民間投資3089億元、居江蘇第二。今年南通將重點發揮消費、投資、外貿「三板斧」作用，包括加快推進基礎設施項目建設等。

南通臨海濱江，緊鄰上海，是「長三角一體化」發展戰略的重要支點。吳說，今年要深入推進跨江融合，深層次接軌上海，力爭在交通等重點領域實現合作新突破，以市場化方式共同建設運營重大交通基礎設施。「南通新機場（外界稱「上海第三機場」）、通州灣新出海口規劃建設有序推進。」吳新明表示，南通還要與蘇南城市合力打造高質量一體化發展樣板區。

港資項目逾4600個 最大外資來源

利用外資方面，去年南通外資到帳37億美元（約289億港元）、創歷史新高；香港仍是南通第一大外資來源地，全市累設港資項目4600多個，合同外資超600億美元（約4680億港元），完成投資超260億美元（約2028億港元）。「我們誠摯邀請包括港商在內的廣大企業家來南通投資興業、成就夢想。」吳新明稱，南通將着力營造一流營商環境，為各類企業保駕護航。

明報記者 許書凎

（2023全國兩會）