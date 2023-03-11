李強篤定總理 國務院班底明揭盅 消息：張軍應勇分掌最高法最高檢 劉金國掌國家監委

根據大會日程，新一屆全國人大各代表團於昨日下午的全體會議上，醞釀了國務院總理、中央委副主席及委員人選。憲法規定，國務院總理人選由國家主席提名，中央軍委副主席、委員人選由中央軍委主席提名。央視報道，在昨日上午的全國人大主席團會議上，獲得連任的國家主席、中央軍委主席習近平向大會提出了相關人選，提請大會決定任命。

今日出爐的國務院新總理，則將根據憲法提名國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、央行行長、審計長、秘書長人選。今日下午3時，代表團全體會議將醞釀相關人選。待明天（12日）上午大會第五次全體會議決定通過後，國務院新一屆班子至此誕生。

現年63歲的李強是浙江瑞安人，長期在浙江任職，習近平擔任浙江省委書記時，李強是市委秘書長，被視為習的親信「大秘」。之後歷任浙江政法委書記、省長，江蘇省委書記，十九大時進入政治局，擔任上海市委書記。去年二十大後，李強再上一層樓，擔任政治局常委。

至於國家監察委員會主任、最高法院院長、最高檢察院檢察長及新一屆全國人大常委會委員，則由中共中央於周四（9日）向大會主席團提出建議人選。主席團會議分別經過表決，決定將上述人選作為主席團提名，由全國人大各代表團在昨日下午醞釀協商，並於今日出爐名單。

消息指，最高法院院長人選為張軍，最高檢察院檢察長人選是應勇，國家監察委員會主任人選為劉金國。

劉曾助中紀委反腐組織汶川救災

67歲的劉金國是中央書記處書記，現任中紀委副書記、國家監察委員會副主任，去年中共二十大時接替楊曉渡，成為中紀委二號人物，協助中紀委書記李希負責黨風黨紀及反腐工作。2011年，他曾獲評央視「感動中國」年度人物，介紹辭稱其擔任公安部副部長以來多次親臨一線，汶川大地震期間，組織全國2萬多名公安從廢墟中救出8000餘人。

應勇政法老將 疫下赴湖北「救火」

65歲的應勇為中共二十屆中央委員，是政法系統「老將」，早年在浙江工作30餘年，是習近平任浙江省委書記時的舊部。2020年新冠疫情爆發後，應勇由上海市長調任湖北書記「救火」，去年初至全國人大任職時被外界認為「賦閒」，9月即重返政壇一線，被任命為最高檢副檢察長。

張軍昔王岐山副手 曾任最高檢檢察長

61歲的張軍同為本屆中委，擁有法學專業背景，自1985年至2012年，除了2003年調司法部副部長短暫任職2年外，一直在最高法院工作。此後張軍擔任中紀委副書記，成為時任中紀委書記王岐山副手，2017年出任司法部部長一年後，於2018年兩會上當選最高檢檢察長。現任最高法院院長周強，則因10年任期屆滿「到站落車」，他昨日當選全國政協副主席。

（2023全國兩會）