48歲李慧琼料任港區人大常委 歷來最年輕

劉銳紹：意味重要位置留在核心建制

現年48歲的李慧琼首次由政協「轉跑道」任人代，即出任人大常委，也是歷來最年輕港區人大常委。時事評論員劉銳紹說，李慧琼接替譚耀宗，加上李「轉跑道」即任常委，意味中央重要位置仍保留在核心建制中，由中央絕對信任的人出任。他說，李獲任命反映她長期獲信任，日後會否更上層樓則視乎實際環境及表現。

續任黨主席內會主席否惹關注

政圈關注李慧琼擔任人大常委後，會否續任民建聯主席或立法會內會主席。據了解，民建聯內部至今未正式討論相關事宜，有建制派認為人大常委兼任黨團領導人的問題不大，稱以往立法會議員不會兼任人代，但今屆也有三分之一人代是立法會議員。

政協章程加「落實愛國者治港原則」

另外，全國政協會議今午在北京閉幕，議程之一是表決通過修訂政協章程。根據修正案，政協工作總則涉港澳部分中，在目前嚴格按照中國《憲法》和《基本法》辦事的段落後，加入「落實愛國者治港、愛國者治澳原則」，以及在目前全面準確貫徹一國兩制方針外，加入「堅定不移」貫徹一國兩制方針表述。

而其他部分修訂，亦包括在工作總則加入「學習中共黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史」等字眼。有政協委員向本報稱，中央一向要求委員自覺學習中共黨史等，現寫入總則，相信為更完善、加強有關要求。

根據政協副主席巴特爾周二在政協全體會議解釋修正章程，其中加入「落實愛國者治港、愛國者治澳原則」是「完善統一戰線方面的內容」。

（2023全國兩會）