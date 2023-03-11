俄朝意日多國道賀 美媒：習決心面對超級大國競爭

央視新聞報道，朝鮮國務委員長金正恩祝賀習近平連任，指「體現了中國黨、政府和人民對你的高度信任和支持」；老撾國家主席通倫同日致賀，指習以馬克思主義政治家、思想家、戰略家的政治智慧和雄韜偉略，帶領中國黨和國家沿着中國特色社會主義道路取得輝煌成就；柬埔寨國王西哈莫尼、塞爾維亞總統武契奇、阿根廷總統費爾南德斯、委內瑞拉總統馬杜羅、中非總統圖瓦德拉、科摩羅總統阿扎利亦相繼道賀。

西方國家方面，意大利總統馬塔雷拉致賀時稱，意中雙方要抓住當前機遇，推動意中全面戰略伙伴關係取得更大發展。日本首相岸田文雄也向習發賀電，日外相林芳正稱希望通過日中雙方的努力，構建具有建設性且穩定的關係。

外媒發文評價中，法新社稱連任是習近平「從一個相對鮮為人知的黨內官員成長為一個新興的全球大國領導人的非凡崛起的高光時刻」；《紐約時報》指習表明自己「決心面對一個超級大國競爭的時代」；《華爾街日報》稱習「試圖再次展現他本人作為全球政治家的地位，在中美競爭日益激烈之際引領中國」。

《人民日報》昨發社論，指習連任是黨心所向、民心所盼、眾望所歸，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興築牢堅實的政治根基、組織根基。

台時評員：促統政策增 反獨更細緻

台灣時評員王裕慶對本報說，習連任後將更有資源魄力，完成其兩岸承諾。王認為在第三任期，「促統」政策或會成習主要目標，未來會有更多具體政策，反獨、反外國勢力介入也會更細緻。至於「武統」與否，王認為變數很多，但唯一可確定，大陸對台政策和立場一直未變，而手段可靈活。

（2023全國兩會）